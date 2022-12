Warhammer 40.000: Serien-Deal mit Amazon Studios

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

(Screenshot ausNicht erst seit dem unten verlinkten Rendertrailer zur 9. Edition des-Tabletops von Games Workshop war es vielen Fans klar, dass dieses Universum mit seinen hunderten Büchern vom hauseigenen Verlag Black Library auch im Streaming-Serien-Bereich Potential hätte.Allerdings hat sich bislang der imperiale Leitspruch "Hoffnung ist der erste Schritt auf der Straße der Enttäuschung" bewahrheitet: Der vom eigentlich sehr beliebten Autormitgeschriebene Animationsfilmvon 2010 enttäuschte viele Fans. Eine 2019 angekündigte Serie zum Inquisitor Eisenhorn wurde nach einer ersten Pressemittelung nie wieder erwähnt. Und für den hauseigenen Streaming- und Hintergrundmaterial-Diensthat Games Workshop zwar einzelne stimmungsvolle Inhalte produziert, aber mit einem überschaubaren Budget.Nun könnte die Treue der Fans zum auf ewig in seinem Goldenen Thron eingeschlossenen Imperator aber doch noch belohnt werden: Games Workshop, Vertigo Entertainment und die Amazon Studios haben sich zusammengetan, um Warhammer auf Fernseher und sonstige Displays zu bringen. Die Rechte umfassen "Serien, Filme und mehr". Der bekennende Warhammer-40.000-Fan– der schon Geralt in der-Adaption von Netflix überzeugend mimte, ist ein Initiator dieses Projekts. Cavill soll sowohl als Schauspieler als auch als Executive Producer in die geplanten Projekte involviert sein.