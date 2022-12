PM: Resident Evil Village im VR-Modus kommt am 22. Februar für PS VR2 als kostenloses DLC auf den Markt (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

schön, wieder mit euch zu sprechen. Ich bin Kanda, der Produzent bei Capcom, der hinter Resident Evil Village steckt. Resident Evil Village im VR-Modus wurde bereits im Juni 2022 angekündigt. Heute freue ich mich, euch mitteilen zu können, dass dieser zusätzliche Modus am 22. Februar 2023 als kostenloses DLC für Resident Evil Village verfügbar sein wird. Ihr könnt es sofort herunterladen und spielen, sobald ihr eure PlayStation VR2 erhaltet.

Die gesamte Hauptgeschichte von Village kann im VR-Modus von Resident Evil Village auf PlayStation VR2 gespielt werden. So könnt ihr alle Ereignisse, denen Ethan Winters gegenübersteht, in höchster Intensität miterleben, während er sich auf den Weg macht, seine entführte Tochter zu retten.

Wenn ihr die PlayStation VR2 voll ausnutzt, werdet ihr komplett in das Spiel eintauchen, wenn ihr Resident Evil Village mit diesem DLC spielt. Visuell bieten die lebendigen Grafiken der 4K-HDR-Anzeige (2000 x 2040 pro Auge) und die Blickerfassung sorgt für eine erhöhte Wahrnehmung der Realität, so als wäre alles, was ihr seht, tatsächlich da. 3D-Audio erhöht die Realitätsnähe durch Audio aus jedem Winkel und euer Tastsinn wird über die PlayStation VR2 Sense-Controller verbessert. Mit einem Controller in jeder Hand könnt ihr die Vibration, den Rückschlag und den Widerstand spüren, wenn ihr mit Objekten in der Welt interagiert und Waffen abfeuert.

Die Sense-Controller ermöglichen zudem intuitive Bewegungen, z. B. wenn ihr eure Arme schützend vor euch haltet und eure Waffe zum Schießen hochreißt. Zudem könnt ihr mit zusätzlichen Aktionen das Erlebnis noch vertiefen. Haltet zwei Waffen unabhängig voneinander fest, steckt ein Magazin in eure Handfeuerwaffe, um sie neu zu laden, und schwingt euer Messer in Hieb- oder Stechattacken. Dieses wahrhaft fesselnde Erlebnis versetzt euch direkt in die verdrehte Welt, durch die sich Ethan Winters kämpft.

Bitte beachtet, dass Resident Evil Village oder Resident Evil Village Gold Edition erforderlich ist, um dieses kostenlose DLC zu spielen, und dass das DLC separat heruntergeladen werden muss. Wir hoffen, dass alle, die im Februar 2023 eine PlayStation VR2 kaufen, der Herausforderung dieses ultimativen Survival-Horror-Erlebnisses entgegentreten werden!