PM: Call of Duty: Warzone 2.0 – Die besten Landepunkte (Sony Playstation Blog)

Mit dem Start von Saison 1 Reloaded habt ihr sicherlich schon ein wenig Zeit in Warzone 2.0 verbracht, doch habt ihr schon den besten Landepunkt für euch gefunden, oder steht ihr doch erst in den Startlöchern? Wir klären für euch hilfreiche Landepunkte für den Start der Runde.

Was Verdansk in Warzone 1.0 war, ist Al Mazrah für die Fortsetzung. Diese neue Karte, eine Stadt, die in der fiktiven Republik Adal in Westasien liegt, ist in sechs Sektoren unterteilt. Diese Sektoren wiederum sind in verschiedene POIs (Point of Interests) gesplittet, an denen ihr landen und die Action beginnen könnt.

Alle diese Sektoren sind unterschiedlich groß, so dass Al Mazrah sehr vielseitig daherkommt, selbst wenn eine Komponente deutlich heraussticht: SAND. Mit Industriegebieten, Städten, Bergen, Höhlen und vielem mehr sollte für jeden etwas dabei sein. Das bedeutet also, dass einige dieser Gebiete mit genügend Loot (sowohl am Boden als auch in Kisten) gefüllt sind, um eure Feinde ins neue Gulag zu schicken. Wo dies vermeintlich am besten geht und welche Orte damit zum besten Landeort werden, erklären wir euch jetzt.

Al Mazrah hat in Warzone 2.0 18 wichtige Orte. Einige dieser POIs sind sehr viel offener gestaltet, während die anderen größtenteils umschlossen sind. Im Gegensatz zu anderen Battle Royal-Spielen spielt der Weg des Flugzeugs in Warzone keine große Rolle, durch das wiederholte Öffnen oder Schließen des Fallschirms ist es kein Problem, auch große Distanzen zu überbrücken.

Das Dorf Ahkdar befindet sich im südöstlichen Teil von Al Mazrah. Der Ort ist recht dicht besiedelt, was bedeutet, dass du eine gute Chance hast, gleich zu Beginn gute Waffen und Ausrüstungen zu bekommen. Da es einer der am dichtesten besiedelten Orte ist, müsst ihr damit rechnen, dass dort eine Menge Feinde mit euch landen werden, vor allem, wenn das Flugzeug von Süden aus startet.

Die Kämpfe werden intensiv sein, und wenn ihr euch mit ein paar frühen Eliminierungen für das spätere Endgame aufwärmen wollt, dann ist dieser Ort vielleicht genau das Richtige für euch.

Al Mazrah City, das Herz der Karte, ist eine weitere gute Option, um eure Runde zu beginnen. Im nordöstlichen Teil gelegen, ist die Stadt der größte Ort in Al Mazrah.

Da es sich um eine hoch entwickelte Stadt handelt, ist eine großartige Infrastruktur vorhanden, was bedeutet, dass ihr die Möglichkeit habt, hier den besten Loot zu finden. Viele orangefarbene Kisten sind in dieser Stadt zu finden und geben euch genug Geld, um Waffen und andere Ausrüstung zu kaufen.

Von Al Mazrah City aus landen wir nun in der Mitte der Karte und am drittbesten Landeplatz, nämlich Hydroelectric. Ein Fluss trennt diesen Ort in zwei Teile mit einer fast gleichen Anzahl von Gebäuden auf beiden Seiten.

Nach dem Abwurf an diesem Ort hast du mehrere Möglichkeiten in der Hand – du kannst für das späte Spiel spielen oder gute Beute machen und dich für Kills an einen anderen Ort begeben. Da er sich direkt in der Mitte befindet, müsst ihr damit rechnen, dass die Feinde von allen Seiten der Karte auf euch zustürmen, wenn die geteilten Kreise ins Spiel kommen.

Rohan Oil befindet sich im nordwestlichen Teil von Al Mazrah und ist im Vergleich zu den anderen oben genannten Orten sehr viel offener. Dieser Ort kann ein guter Ausgangspunkt für euch sein, wenn ihr nicht direkt voll in die Action gelangen wollt, sondern erstmal entspannter Looten und Ausrüsten euer Plan und Ziel ist. Dies kann dadurch zu eurem Vorteil im Mid- bzw. Endgame werden.

Aber beeilt euch besser, denn der Vorteil kann auch schnell zu einem Nachteil werden. Während es zwar einfach erscheint, über die offenen Flächen zu laufen und eine Kiste nach der anderen zu öffnen, kann genau das zum Verhängnis werden. Ihr seid nicht wirklich schwer zu entdecken und habt nicht die größte Auswahl an Deckung.

Des Weiteren gibt es auch eine Festung, und wenn ihr sie erfolgreich einnehmt, könnt ihr euch euer bestes Warzone 2-Loadout locker zulegen.

Und zu guter Letzt ist Sawah Village der fünftbeste Landeplatz auf unserer Liste. Der größte Teil des Ortes liegt unter Wasser und die Bewegung ist nicht so schnell wie an anderen Orten.

Es könnte etwas schwierig sein, Feinde ausfindig zu machen, aber Loot gibt es hier in Hülle und Fülle. Wenn ihr Glück habt und die Zone euch komplett in die Karten spielt, kann euer Team sogar unbemerkt bleiben, da dieser Ort nicht wirklich belebt ist. Also vom Seepferdchen Kurs in Sawah Village direkt in den Schlusskampf.

So, das waren einige der besten Landeplätze auf der Karte Warzone 2.0 Al Mazrah.

Natürlich hängt der Erfolg einer Runde von deutlich mehr Faktoren ab, als nur der Landepunkt. Aber wenn dieser nicht klug gewählt ist, wurde schon der erste Fehler begangen, bevor die Runde so wirklich angefangen hat. Also entscheidet weise und bedacht.