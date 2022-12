God of War: Amazon gibt erste Details zur Serienverfilmung bekannt

PC PS4

Bereits Ende Mai diesen Jahres berichteten wir euch, dass Amazon die Serienverfilmung von Sonys Actionspiel God of War übernehmen wird. Jetzt konnte das Entertainmentportal The Hollywoodreporter den Verantwortlichen erste Details zu der Verfilmung entlocken.

So befindet sich die Serie bereits seit dem März dieses Jahres in der Entwicklung und für die Umsetzung arbeiten die Amazon Studios eng mit Sony Pictures Television und den Playstation Productions zusammen. Als Showrunner fungiert Rafe Judkins, der die gleiche Rolle zuletzt bei der Amazonserie Das Rad der Zeit einnahm. Zusammen mit den Oscar-nominierten Mark Fergus und Hawk Ostby (The Expanse) schreibt er auch die Drehbücher und produziert die Serie.

Der Inhalt der Serie liest sich wie folgt und lässt auf eine originalgetreue Verfilmung hoffen: