Spider-Man 2: Veröffentlichungszeitraum festgelegt

Eine richtig gute Bewertung konnte das Actionadventure Spider-Man Remastered (im Test, Note: 9.0) bei einem ausführlichen Test auf GamersGlobal einheimsen. Entsprechend hoch sind die Erwartungen für Spider-Man 2, dass im September diesen Jahres für die Playstation 5 mit einem Teaser-Trailer angekündigt wurde. Diesen Teaser haben wir euch am Ende dieser News noch einmal angehängt.

Zwar hat Sony dem Spiel bislang noch keinen richtigen und langen Trailer spendiert, aber zumindest der Veröffentlichungszeitraum ist mit dem Herbst 2023 jetzt festgelegt worden. Ansonsten gibt es über Spider-Man 2 nicht viel Neues zu berichten, außer der Mitteilung von Creative-Direktor Bryan Intihar, dass weiterhin fieberhaft an dem Titel gearbeitet wird:

Was für ein Jahr für die PlayStation Studios. Hier bei Insomniac Games haben wir absolute Ehrfurcht vor der Arbeit unserer Kollegen gehabt. Gratulation an alle für ein erfolgreiches Jahr 2022 und auf ein ebenso aufregendes nächstes Jahr, in dem wir Marvels Spider-Man 2 für die Veröffentlichung im nächsten Herbst vorbereiten werden.