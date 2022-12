PM: Assassin’s Creed® Valhalla ab heute im Free Weekend spielbar (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 15. Dezember 2022 – Ubisoft gab heute bekannt, dass Assassin’s Creed® Valhalla, der neueste Ableger der preisgekrönten Assassin’s Creed-Franchise, ab heute und bis zum 19. Dezember* kostenlos auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4 sowie Windows PC über den Ubisoft Store, den Epic Game Store und Steam spielbar ist.**

Während des Free Weekends haben Spieler:innen Zugriff auf den gesamten Inhalt des Hauptspiels***. Außerdem können diejenigen, die ihre Reise als Wikinger fortsetzen wollen, ihren Spielfortschritt behalten. Zum ersten Mal wird es in Assassin‘s Creed Valhalla auch ein Freundesempfehlungsprogramm geben, mit dem Spielende ihre Freund:innen einladen können, ebenfalls Wikingergeschichte zu schreiben und Belohnungen zu erhalten.

Entwickelt unter der Leitung von Ubisoft Montreal****, erzählt Assassin’s Creed®Valhalladie epische Geschichte von Eivor, einem gefürchteten Wikingerkrieger, aufgewachsen mit Legenden von Schlachten und Ruhm. In einer mitreißenden Wikinger-Erfahrung erkunden Spieler eine mysteriöse, aber auch wunderschöne offene Spielwelt vor der brutalen Kulisse von England in seinem dunkelsten Zeitalter. Dank zahlreicher neuer Features plündern und brandschatzen Spieler, lassen ihre Siedlungen wachsen und weiten ihre politische Macht stetig aus, um sich einen Platz unter den Göttern Walhallas zu verdienen.

​

​Bis zum 5. Januar 16:00 Uhr läuft der Winter Sale im offiziellen Ubisoft Store > https://store.ubi.com/ , in welchem eine Vielfalt des breit gefächerten Sortiments um bis zu 75 % rabattiert ist. So ist beispielsweise während des Winter Sale die Standard Edition von Assassin's Creed Valhalla PC auf 19,80 € reduziert. Zudem kann man sich mit dem Code „HOLIDAY22“ nochmals 10 € Rabatt auf den Warenkorb sichern, sofern dieser den Warenwert von 20 € überschreitet*****. Dabei können auch verschiedene Spiele kombiniert werden.

*Das Free Weekend ist vom 15. Dezember, 18:00 Uhr bis zum 19. Dezember, 12:00 Uhr für PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox verfügbar. Für PC ist das Free Weekend vom 15. Dezember, 17:00 Uhr bis zum 19. Dezember, 12:00 Uhr verfügbar. Der Preload ist am 13. Dezember, 16:00 Uhr für die PlayStation-Konsolen und PC möglich. Am 15. Dezember, 18:00 Uhr ist der Preload für Xbox One/Series möglich.

**Um das Free Weekend nutzen zu können, ist eine Internetverbindung und ein Xbox Live Gold-Abonnement erforderlich. Spieler:innen in Japan können das Free Weekend nur auf PlayStaion 4 und PlayStation 5 nutzen. Spieler:innen in Deutschland benötigen ein PlayStaion+-Abonnement, um das Free Weekend auf PlayStation 4 und PlayStation 5 nutzen zu können. Für Spieler:innen in Russland, Weißrussland und China ist das Free Weekend nicht verfügbar.

***Jeglicher Fortschritt, der während des Free Weekends erspielt wird, wird übernommen. Dies ist mittels des plattformübergreifenden Cloud-Speicher-Systems möglich, wenn Spieler:innen auf einer beliebigen Plattform ihrer Wahl zum Vollspiel aufrüsten. Eine Internetverbindung wird als Spieler:in des Free Weekends benötigt.

​

​****Associate Ubisoft studios are Sofia, Singapore, Montpellier, Barcelona, Kyiv, Bordeaux, Shanghai, Chengdu, Philippines, Quebec, Bucharest, Saguenay, Winnipeg and Pune. Additional help provided by external partner Sperasoft.

*****Der Rabattcode HOLIDAY22 gilt nicht für Vorbestellungen, Ausrüstung, Merchandise auf store.ubi.com, in ingame-Shops, für virtuellen Währungen, Rocksmith+, JustDance2023Edition, JustDanceUnlimited, Mario+ Rabbids Sparks of Hope, FarCry6 Lost Between Worlds und Ubisoft+. Außerdem kann er nicht mit anderen Rabattcodes oder dem Treueprogramm kombiniert werden.

​

​© 2021 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Ubisoft and the Ubisoft logo are registered trademarks in the US and/or other countries.