Epic Games Store: Feiertags-Sale // Death Stranding gratis

Update vom 25.12.2021, 17:00 Uhr:

Heute gibt es im Rahmen des Feiertags-Sales als nachträgliches Weihnachtsgeschenk den "Walking-Simulator" Death Stranding (im Test, Note: 8.5) als Gratisspiel. Das Angebot gilt bis morgen um 17:00 Uhr.

Update vom 21.12.2021, 12:30 Uhr:

Weiterhin verteilt Epic Games täglich ein Gratis-Spiel im Zuge des Feiertags-Sales. Seit gestern Abend handelt es sich dabei um Wolfenstein - The New Order (im Test, Note 7.5) von MachineGames. Noch bis 17 Uhr könnt ihr euch den Titel in eure Bibliothek holen, dann wird der neue Titel für den 21.12.22 dessen Platz einnehmen.

Ursprüngliche News:

Ab heute läuft im Epic Games Store wieder der alljährliche Feiertags-Sale, bei dem ihr Rabatte von bis zu 75 Prozent auf diverse Spiele bekommt. Zusätzlich gibt es einen speziellen Feiertagsgutschein über 25 Prozent, der für einzelne oder mehrere Spiele (keine Add-Ons oder DLCs) mit einem Gesamtmindestpreis von 14,99 Euro gültig ist und automatisch beim Bezahlvorgang angewandt wird. Weitere Einzelheiten findet ihr in den FAQs. Die Angebote gelten bis zum 5. Januar 2023.

Wie in den Vorjahren wird jeden Tag wieder für 24 Stunden ein Spiel verschenkt. Den Anfang macht heute der Tower-Defense-Klassiker Bloons TD 6, den ihr bis morgen um 17 Uhr zu eurer Bibliothek hinzufügen könnt.