PM: Der Winter Sale im Ubisoft Store ist gestartet mit bis zu 75 % Rabatt und 10 € Sparoption zusätzlich (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 15. Dezember 2022 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass passend zur Jahreszeit ab sofort bis einschließlich 5. Januar 16:00 Uhr der Winter Sale im Ubisoft Store läuft. Neben Rabatten bis zu 75 % auf viele Artikel im Sortiment kann ab einem Einkaufswert von 20 € mit dem Code „HOLIDAY22“ zusätzlich 10 € auf den Warenkorb gespart werden.* Um den Einkaufswert zu erreichen, können auch mehrere Artikel kombiniert werden.

​Alle Angebote des Winter Sale finden sich im Ubisoft Store.

​Hier noch die wichtigsten Rabatte in der Übersicht, die während des Winter Sales zuzüglich des Codes „HOLIDAY22“ gesichert werden können:

Sogar Release Neuheiten wie folgende Spielinhalte können während des Winter Sales im Ubisoft Store günstiger erworben werden:

Um den Rabattcode bestmöglich nutzen zu können und ordentlich zu sparen, können beispielweise die Warenkörbe wie folgt gefüllt werden:

​Wer beispielsweise die Anno 1800 (Standard Edition) und das Anno 1800: Weihnachtspaket DLC für gemeinsam 21,79 € in den Warenkorb packt und anschließend den Aktionscode „HOLIDAY22“ anwendet, bezahlt für beide Artikel am Ende nur 11,79 €.

Alternativ kann man seinen Warenkorb auch mit Assassin’s Creed Valhalla (Standard Edition PC) sowie dem Child of Light Rough Oculi Pack DLC befüllen und bezahlt anschließend abzüglich des Rabattcodes nur 10,10 €.

Weitere Kombinations-Möglichkeiten sind:

Zusätzlich 20 % auf den Warenkorb mit dem Ubisoft Treueprogramm!

​Mit dem Ubisoft Treueprogramm wird im Ubisoft Store immer die Möglichkeit geschaffen, 100 Units gegen zusätzliche 20 % Rabatt auf den gesamten Warenkorb einzutauschen. Ausgenommen sind dabei virtuelle Währungspakete, Abonnement-Dienste und physische Produkte (Bücher, Comics u.Ä.). Mehr Informationen zum Treueprogramm.

*Der Rabattcode HOLIDAY22 gilt nicht für Vorbestellungen, Ausrüstung, Merchandise auf store.ubi.com, in ingame-Shops, für virtuellen Währungen, Rocksmith+, JustDance2023Edition, JustDanceUnlimited, Mario+Rabbids Sparks of Hope, FarCry6 Lost Between Worlds und Ubisoft+. Außerdem kann er nicht mit anderen Rabattcodes oder dem Treueprogramm kombiniert werden.

**Ausgewiesener Preis beinhaltet den gewährten Rabatt durch den Code „HOLIDAY22“