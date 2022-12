PM: The Callisto Protocol: Was ihr über die Biophage und das Waffenarsenal wissen müsst (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das Survival-Horrorspiel The Callisto Protocol aus der Feder von Glen Schofield, dem Schöpfer der Dead Space-Serie, bietet euch ein wirklich schonungsloses Erlebnis. Ihr übernehmt die Rolle des unfreiwilligen Helden Jacob Lee, der aus dem Schwarzstahl-Hochsicherheitsgefängnis tief unter der Oberfläche des Jupitermonds Callisto fliehen muss. Riesige Sicherheitsroboter und brutale Wärter sind dabei aber nicht sein vorrangiges Problem, denn eine verheerende Seuche hat die Menschen in Biophage, schrecklich verunstaltete Monster, verwandelt. Mit welchen Arten an Mutationen ihr es zu tun bekommt, das möchten wir euch jetzt verraten.

Die kleinen Würmer richten zwar nicht sehr viel Schaden an, sorgen aber gerne mal für einen Herzkasper, wenn die Biester plötzlich aus einem Schrank anspringen. Seht ihr eine Gruppe Larven, die sich auf dem Boden windet, nutzt den Elektroschlagstock, um sie euch vom Leib zu halten.

Eine unangenehme Überraschung bereiten euch die Blutwürmer mit dem Totenkopfgesicht. Diese katapultieren sich aus ihren Nestern, wenn ihr zu Nahe kommt und verbeißen sich in Jacob. Drückt im richtigen Augenblick die Dreieck-Taste und ihr macht kurzen Prozess mit dem Monster.

Auf verwandelte Insassen und Wärter des Schwarzstahl-Knasts stoßt ihr sehr häufig. Seht zu, dass ihr die Gegner schnell mit Nahkampfangriffen und Fernwaffen ausschaltet, ansonsten mutieren diese zusehends und es kommen eklige Tentakel aus ihrem Körper. Das macht die Biophage deutlich stärker. Besonders in Gruppen werdet ihr schnell überwältigt, also schaut euch erst genau um, bevor ihr einen Bereich betretet.

Ihr seid gerade in einen heftigen Nahkampf verwickelt und auf einmal werdet ihr von einer Explosion weggeschleudert. Dann habt ihr einen Sprenger übersehen, der über den Boden krabbelt und bei Kontakt alles in der näheren Umgebung pulverisiert, Jacob inklusive.

Die Krabbler bewegen sich schnell auf allen Vieren und können auch an Wänden und Decken entlang klettern. Sucht euch unbedingt einen freien Platz, dann seht ihr sie auf euch zulaufen und könnt die Monster mit einem Schuss zum Anhalten bringen und mit dem Elektro-Schlagstock den Rest geben.

Eine besonders fiese Begegnung verschafft euch der Spucker. Aus seinem großen Maul spuckt dieser Biophage eine ätzende grüne Flüssigkeit, die euch auch aus einiger Entfernung zielsicher trifft und schweren Schaden zufügt. Schießt auf seinen Kopf, um die Säureattacken zu unterbinden und erlegt ihn dann im Nahkampf.

Hier ist schleichen angesagt, denn die blinden Biophagen greifen nur an, wenn ihr aufrecht vor ihnen steht oder in direkter Berührung mit ihnen kommt. Geht ihr in die Hocke und nutzt euer Messer für einen Stealth-Kill, dann räumt ihr schnell auf. Aber lasst euch unbedingt Zeit und achtet darauf, dass bei einem Kill kein anderer Biophage in unmittelbarer Nähe ist.

Mit diesem gigantischen Monstrum bekommt ihr mehrmals im letzten Drittel des Spieles zu tun. Dem Bossgegner könnt ihr mit der GRT-Waffe nicht schaden und die beste Option für euch ist: Weglaufen, immer wieder einen Treffer aus euren Schusswaffen landen und wenn der Rohling in die Knie geht, schnell den Schlagstock einsetzen. Macht das zweimal und ihr habt es geschafft.

Glücklicherweise könnt ihr auf ein umfangreiches Waffenarsenal zugreifen, mit dem ihr den Biophage ein blutiges Ende bereitet. Allerdings bekommt ihr nicht alle Waffen automatisch und müsst teilweise erst Baupläne finden. Diese sind in der Umgebung versteckt und können auch leicht übersehen werden. Wir geben euch aber ein paar Tipps, damit ihr beim Endboss nicht ohne Sturmgewehr dasteht.

Das Allzweckwerkzeug erhaltet ihr gleich zu Beginn des Spiels von einem Mitgefangenen. Mit der Klinge lassen sich nicht nur Stealth-Kills ausführen, sondern auch Kisten und Stromkästen öffnen.

Damit ihr die ersten Minuten des Spiels überlebt, bekommt ihr eine Brechstange, mit der ihr die Biophage im Nahkampf zerschmettert. Jacob lässt diese aber fallen, sobald er den Schlagstock erhält.

Jacob sammelt bei einem verstorbenen Wärter den Elektroschlagstock ein, der sich besonders effektiv im Nahkampf erweist und mit mächtigen Schwüngen auch gleich mehrere Angreifer gleichzeitig auf Abstand hält. Spendiert dem Stock unbedingt so schnell es geht ein paar Upgrades, die den Schaden erhöhen und zudem gegnerische Attacken besser blockieren.

Die Dienstpistole BI-55 findet ihr ebenfalls bei einem toten Wärter. Mit ein paar Upgrades eine zuverlässige und schnell feuernde Waffe, mit der ihr aus der Entfernung Schaden anrichtet. Tipp: Wenn ihr im Nahkampf kräftig austeilt, erscheint ein blaues Fadenkreuz. Schießt dann und freut euch über extra großen Schaden.

Den GRP werdet ihr sehr schnell schätzen lernen. Den Handschuh erhaltet ihr automatisch und könnt damit Feinde an euch heranziehen und auch wieder wegstoßen. Vorzugsweise in Ventilatoren oder Fleischwölfe für einen schnellen Kill. Oder ihr zieht explosive Kanister zu euch und bombt zähe Gegner aus sicherer Entfernung weg. Achtet auch auf blaue Kisten mit wertvollen Ressourcen. Sind diese außerhalb von Jacobs Reichweite, zieht sie einfach mit dem GRP heran.

Hier kommt die erste Waffe, die ihr verpassen könnt. Und das wäre schade, denn die Einhand-Schrotflinte feuert mächtige Projektile, die Gegner gleich ein Stück zurückwerfen. Ihr findet den Bauplan in Kapitel 3: Nachwirkungen.

Auch die Automatikpistole der UJC-Sondereinheit könnt ihr übersehen, wenn ihr gegen Ende von Kapitel 6 nicht alle Räume genau untersucht und den Bauplan auf einem Schreibtisch mitnehmt.

Die TK4-Aufstandschrotflinte bekommt ihr dann wieder automatisch und sie wird bestimmt schnell eine eurer Lieblingswaffen. Mit einem ersten Magazin-Upgrade habt ihr acht Schuss, mit denen ihr auch mächtigeren Monstern die Körperteile problemlos abballert.

Verlasst auf keinen Fall Kapitel 7: Kolonie ohne den Bauplan für das Sturmgewehr der UJC-Sondereinheit. Mit dem 3-Schuss-Schnellfeuer und einem schon ohne zusätzliche Upgrades großem Magazin werdet ihr die Knarre bei dem kurz darauf folgenden Bosskampf schätzen lernen. Haltet auf der zweiten Ebene, wenn ihr den Auftrag erhaltet, die Schlüsselkarte für einen Aufzug zu finden, nach dem General Store Ausschau. Durchquert diesen und sucht nach einem Badezimmer im hinteren Bereich.

Jetzt seid ihr gefragt, auf welche Waffe könnt ihr in The Callisto Protocol auf keinen Fall verzichten? Stimmt für euren Favoriten ab, wir sind schon ganz gespannt auf das Ergebnis.