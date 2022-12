Baldurs Gate 3: Neuer Patch bringt Paladin-Klasse

PC MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mit dem neunten Patch von Baldurs Gate 3 (in der Early-Access-Preview) halten die Paladine als neue Klasse aus Dungeons and Dragons Einzug in die Vergessenen Reiche. Die vermeidlichen Streiter der Gerechtigkeit haben mehrere Sub-Klassen, basierend darauf ob ihr euch für den Oath of the Ancients oder den Oath of Devotion entscheidet. Brecht ihr euren geleisteten Schwur in dem Early-Access-Rollenspiel, schaltet ihr die versteckte Sub-Klasse des Oathbreakers frei.

Mit dem Patch erhöht sich auch das Maximal-Level der Charaktere auf fünf, wodurch neue Fähigkeiten freigeschaltet werden können. In den Patch-Notes wird ein Flugzauber benannt, der bereits aus dem Pen-and-Paper-Rollenspiel bekannt ist. Ob weitere, mächtige Zauber aus Dungeons and Dragons übernommen werden, steht noch nicht fest. Dafür stellt Larian Studios eine Veröffentlichung der Vollversion in Aussicht: Im August 2023 soll es soweit sein.