Superfuse: Multiplayer-Beta für das Superhelden-Action-RPG gestartet

PC

Diese Woche haben Raw Fury und das Entwicklerstudio Stitch Heads eine begrenzte Multiplayer-Beta für Superfuse gestartet. Superfuse wird ein Action-RPG im Comic-Stil, das am 31. Januar 2023 in den Early Access starten wird. Gekämpft wird gegen Aliens. Den neuen Gameplay-.Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

Die Multiplayer-Beta, in der ihr den Koop-Modus von Superfuse kennenlernen könnt, läuft noch bis zum 20. Dezember. Darin spielt ihr die Kampagne zusammen mit einer zweiten Person. Alle Informationen zur Beta gibt es auf der offiziellen Steam-Seite.

Superfuse spielt in einer Zukunft, in der die Menschheit die sterbende Erde verlassen und Kolonien im ganzen Sonnensystem gegründet hat. Es bietet dynamische Skill-Trees, mit denen ihr eine Klasse wählen und eure Fähigkeiten verbessern könnt, um euren Protagonisten, den sogenannten Enforcer, zu individualisieren. Genretypisch gibt es viel Loot, den ihr in den prozedural generierten Levels erbeuten könnt.

Die Key-Features von Superfuse:

Anpassbare Fertigkeitsbäume: Ihr wählt eure Klasse und wendet Fuses auf eure Kräfte an, um Fähigkeiten zu kreieren. Ihr könnt die Kräfte beliebig oft neu zuweisen und variieren, um mächtigen Endgegnern mit größtmöglicher Effizienz entgegenzutreten.

Loot: Ihr optimiert euren Enforcer mit Waffen, Hi-Tech-Rüstungen und Boostern. Es soll hunderte unterschiedliche Arten von Beutetypen mit zufälligen Stats geben, mit denen ihr euren Hrelden verbessern könnt. Alternativ könnt ihr sie tauschen oder verkaufen um Credits für bestimmte Gegenstände zu verdienen.

Online-Multiplayer: Im Online-Multiplayer erstellt ihr einen Superhelden für einen Online PvE Drop-In/Out Koop-Modus mit vier Spielern. Dabei solltet ihr darauf achten, dass sich die Klassen gut ergänzen.

Einzelspielermodus: Ihr könnt die Kampagnen auch offline im Singleplayer spielen.

Level: Neben prozedural generierten Levels könnt ihr auch selbst erstellte Levels spielen. In beiden Fällen kämpft ihr euch nie denselben Weg entlang, denn die Level gestalten sich bei jedem Spiel neu.

Vollständig vertonte, storybasierte Kampagnen: Die Spielercharaktere und NPCs werden von Schauspielern vertont, darunter der preisgekrönte Eli Harris.

Ihr könnt Superfuse bereits zu eurer Steam-Wunschliste hinzufügen. Weitere Informationen findet ihr auf der offiziellen Website und im offiziellen Discord-Kanal der Community.