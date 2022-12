PM: Riders Republic Season 5: Winterwunderland ist ab sofort verfügbar (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 14. Dezember 2022 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass Season 5 von Riders Republic auf PlayStation®5*, Xbox Series X|S, Xbox One (mit erweiterten Funktionen auf Xbox One X), PlayStation®4 (mit erweiterten Funktionen auf PlayStation®4 Pro), auf Windows PC über den Ubisoft Store und den Epic Games Store, Luna, Ubisoft Connect und Ubisoft+ ab sofort verfügbar ist.

​Der Trailer zu Season 5: Winterwunderland kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

​Die AT-Version des Videos kann hier auf YouTube gefunden werden und steht ebenfalls zum Direktdownload bereit.

​Winterwunderland wird Spieler:innen auf die Pisten und in die höchsten Berge der Republic entführen. Das Entwicklerteam in Annecy wird die Feiertage und das neue Jahr mit der Community feiern.Später in der Season erwartet die Spieler:innen eine spezielle X-Games-Themenwoche, die an den echten Wettbewerb angelehnt ist. Ubisofts bekannter Charakter Ezio wird ebenfalls, mit einer speziellen Aktivität und einem Cosplay-Outfit im Store, auftreten.

Die Republik feiert den 15. Jahrestag einer der berühmtesten Spielemarken von Ubisoft! Zu diesem Anlass können Spieler:innen an einigen besonderen Feierlichkeiten teilhaben. Mit eingeschlossen sind zeitlich begrenzte Sammelaktionen, Ezio- und Eivor-Cosplay-Outfits, ein spezielles Tribut-Emote, ein Radiosender, der während der gesamten Season verfügbar ist und die ikonischen Soundtracks des Spiels spielt, sowie vieles mehr. Ein spezielles Foto-Overlay wird in der ersten dieser 2 Wochen im Rahmen eines Fotowettbewerbs verfügbar sein. Spieler:innen können ihre beste Interpretation der Bruderschaft innerhalb der Republik teilen.

Es ist die schönste Zeit des Jahres und die Feiertage müssen ordentlich zelebriert werden! Für Athlet:innen gibt es eine Reihe kostenloser wöchentlicher Herausforderungen. Bei diesen können themenbezogene Belohnungen verdient und der perfekte Look für die Party zusammengestellt werden. In dieser Woche gibt es außerdem ein neues spezielles Massenstartrennen sowie thematische Outfits im Store. Zudem ist das Feiertagsradio wieder da und für 2 Wochen verfügbar.

Adieu 2022… Hier kommt 2023! Athlet:innen werden mit einem Feuerwerk im Hub gebührend gefeiert. Es wird neue Herausforderungen geben, um die allererste epische Burger Box zu erhalten. Mit dieser besteht die Chance, legendäre Gegenstände aus der vergangenen Season und eine coole 2023-Party-Brille zu gewinnen. Damit Athlet:innen die Möglichkeit haben, eine Burger Box zu erwerben, müssen sie sich während des Community-Events mit dem Riders Ridge verbinden und diesen betreten. Außerdem kann auch ein spezielles Neujahrs-Massenstartrennen und ein thematisches Overlay im Fotomodus erlebt werden. Ebenfalls wird eine Reihe neuer glänzender Outfits mit animierten Mustern und Effekten im Store erhältlich sein.

Um Spieler:innen in den berühmtesten Freestyle-Wettbewerb der Welt einzubeziehen, werden zwei X-Games-Events eine Woche lang zur freien Verfügung gestellt. Bei diesen beiden Events werden spezielle wöchentliche Herausforderungen angeboten, bei denen es exklusive X-Games-Belohnungen zu gewinnen gibt. Die Athlet:innen können sich außerdem an speziellen Massenstartrennen im Schnee versuchen und der Ridge wird mit X-Games-Elementen aktualisiert.

In dieser Woche werden die Fähigkeiten der Spieler:innen auf die Probe gestellt, denn das Krieger-Massenstartrennen kehrt zurück. Neue Modifikatoren werden für noch mehr Spannung sorgen. Athlet:innen müssen sich auf die Ghost Warriors-Massenstartrennen vorbereiten, die keine Kollisionen, eine nächtliche Atmosphäre und exklusive Belohnungen mit sich bringen.

​In dieser brandneuen Season können Athlet:innen stylisch und doch technisch sein, denn The North Face tritt in der Republic als Sponsor der Season auf! Diese langerwartete Zusammenarbeit wird mit neuen Outfits einhergehen, die während der gesamten Season im Store zu finden sind. Der kultige The North Face – Anzug “Himalayan” kann am Ende der Season freigeschaltet werden und die The North Face - Base Camp Duffle gibt es als Belohnung für eine der kommenden Wochen.

​Außerdem werden Athlet:innen in dieser Season noch mehr „Haute Couture“-Elemente in die Hände bekommen, denn Prada ist wieder mit dabei! Für diese neue Zusammenarbeit hat Prada ein exklusives BMX für das Spiel und ein spezielles Outfit entworfen. Aber das ist noch nicht alles! Prada hat auch ein echtes Snowboard herausgebracht, das vom Design der "The Flame"-Outfits aus der vorherigen Zusammenarbeit inspiriert ist, und Athlet:innen können es im Laufe der Season freischalten.

​Mehr Informationen zu Riders Republic und Season 5 gibt es unter: ridersrepublic.com.

​Die neuesten Informationen zu Riders Republic und anderen Ubisoft-Titeln gibt es unter: news.ubisoft.com.

​Angebote zu Ubisoft Spielen gibt es im offiziellen Ubisoft Store unter: https://store.ubi.com/de/home

*Upgrade auf die digitale PS®5-Version des Spiels ohne zusätzliche Kosten. Zum Upgrade berechtigter PS®4-Disc-Kopien benötigen Spieler:innen eine PS®5-Konsole mit einem Disc-Laufwerk. PlayStation.com/Hilfe. Riders Republic nutzt Smart Delivery - das Spiel kann einmal gekauft und automatisch und kostenlos für die optimierte Version des entsprechenden Geräts heruntergeladen werden, auch für Xbox Series X und S.

​About Riders Republic

​Developed by Ubisoft Annecy, Riders Republic™ invites players to a massive multiplayer playground where they can experience the thrill of extreme sports in the magnificent American National Parks. Players will connect, compete and slay tricks through an exciting range of sports such as biking, skiing, snowboarding, wing suiting and rocket wing suiting. Riders can squad up with or against friends in insane multiplayer modes including mass start races with more than 50 players on new gen, team PvP arena modes, trick competitions and online cups.