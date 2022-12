Zombie Cure Lab angespielt: Zombies heilen statt umhauen

Aufbauspiel aus München

Teaser Während eines Studiobesuchs bei Thera Bytes durfte Ramona eine Heilanstalt für Zombies aufbauen und hat nebenbei von realem Engagement für Forschungsprojekte erfahren.

Die Knuddelgrafik ist sehr charmant: Hier wuseln Wissenschaftler und Humbies.

Zombies heilen, nicht hauen

Hier werden fleißig Ressourcen wie Holz, Stein, Erz, Eisen, Beeren und Eis gesammelt. Mit denen baut ihr unter anderem neue Gebäude oder stellt Schneeball-Munition her.

Komplexer als gedacht

Wenn Nachts die Zombies angreifen, ist in der Basis helle Aufregung.

Engagement für die echte Forschung

Fazit

Die Faszination über untote Kreaturen zieht sich durch die Welt der Medien. Egal ob Bücher, Comics, Filme, Serien oder Spiele, Zombies sind überall präsent und fesseln auch durch die Entstehungsgeschichten hinter ihrer Existenz. Für Spieler sind die Untoten meistens Hindernisse und Gegner, die es zu überwinden gilt. Ob Horden, die in They Are Billions (im Test ) und Back 4 Blood (im Test) abgewehrt werden müssen oder als immerwährende Gefahr in Dying Light 2 (im Test) oderhr Unwesen treiben. Es gibt dutzende Zombie-Spiele und das ist bereits eine Untertreibung, denn an einer Auflistung würde ich Stunden sitzen. Berechtigt ist also die Frage, ob denn jetzt das nächste Spiel mit Zombie-Thematik wirklich anders sein kann?Die kurze Antwort: Ja, das deutsche Studio Thera Bytes macht es mitvor.Die längere Erklärung: Zombies sind hier nicht eure Feinde, sondern euer Forschungsobjekt. Ihr arbeitet unter Hochdruck an einer Heilung für die Freunde der kannibalischen Cuisine. Wie das funktioniert, verraten mir die Entwickler von Thera Bytes, die mich in ihr Studio in München eingeladen haben, um den Sandbox-Lab-Builder anzutesten und Fragen zu stellen.In Zombie Cure Lab arbeitet ihr nach einer plötzlichen Zombie-Apokalypse an einem Heilmittel, das aus den grünen Hirn-Gourmets wieder normale Menschen macht. Ausgangspunkt dieses Abenteuers ist das in Kanada gelegene MOOSE Lab, das seit einiger Zeit an Zombies forscht und euch im Verlauf des Spiels als Handelspartner zur Verfügung steht. Eure Aufgabe ist es, mit den mutigsten Wissenschaftlern aus dem MOOSE Lab eine Expedition zu starten, in der Wildnis eine Basis einzurichten und dort die ersten Zombies zu heilen. Wie in den meisten Aufbauspielen beginnt alles mit grundlegenden Ressourcen. Ihr braucht Holz und Stein, um weitere Gebäude zu bauen. Die Materialien werden nicht separat eingelagert, sondern direkt eurem Vorrat im Zentrallager hinzugefügt, wo ihnen nichts passieren kann.Zum anfänglichen Schutz ist eure Basis mit Holzpalisaden eingezäunt, denn mit eurem Fortschritt steigt auch die Bedrohung durch die Untoten, die euch nachts angreifen. Mit der Schneekanone legt ihr die wilden Zombies auf Eis und wandelt sie im Labor zu "Humbies" um, die wiederum euren Forschern zur Hand gehen und vorwiegend einfache Aufgaben übernehmen. Bis ein Humbie, der im Übrigen auch einen eigenen Namen hat, wieder zum Mensch wird, dauert es eine Weile. Insgesamt gibt es drei Humbie-Stufen, durch die ihr eure Schützlinge begleiten müsst, bis sie im vierten Schritt wieder zu Menschen werden.Hinter der einfachen Erklärung steckt noch wesentlich mehr, denn jeder Bewohner eurer Basis hat Bedürfnisse, die erfüllt werden müssen. Neben Schlaf und Nahrung brauchen eure Forscher Komfort und eure Humbies Sport, damit keine schlechte Laune aufkommt. Außerdem wollen die Humbies der höheren Stufen sehr viel lernen und komplexere Aufgaben erfüllen. Im Laufe einer Partie wird es wichtiger, die Arbeitskräfte zu strukturieren und die Basis konstant mit Strom oder Forschung zu versorgen. Für die Nächte, in denen Zombies angreifen, ist eine gute Verteidigung unerlässlich und damit auch ein gutes Zeitmanagement für eure Mitarbeiter. Der Schütze, der vor Erschöpfung an der Schneekanone eingeschlafen ist, oder der Humbie, der vor lauter Frust ein Gebäude zerlegt, können zum Problem werden.Zombie Cure Lab ist aber nicht so gnadenlos und macht eure Versuche direkt zunichte, sondern gibt euch eine gute Möglichkeit die Spielmechaniken zu verstehen, auch wenn die Anwendung nicht direkt klappt. Schaffen es die Zombies in eure Basis, beißen sie jedoch alles, was sie in die Finger kriegen und machen Gebäude und Räume kaputt. Eure Baumeister haben dann eine ganze Menge zu tun. Geht die Sonne auf, verschwinden die Zombies wieder in nahe Tunnel und bereiten sich auf die nächste Nacht vor. Die Angreifer sind alles andere als dumm, denn sie lernen mit der Zeit und eurem Spielfortschritt, dass ihr versucht, sie auf Eis zu legen. Dann ziehen sich die wilden Zombies ganz knuffig Wintermäntel an und bauen improvisierte Waffen (wie einen Schlittschuh an einen Stock), um euch das Leben richtig schwer zu machen.Im Süd-Westen von München gelegen ist Thera Bytes ein kleines Studio mit zehn Mitarbeitern, das sich auch Entwicklungen in den Themenbereichen Wissenschaft, Gesundheit und Forschung verschrieben hat. In Zusammenarbeit mit Instituten und Hochschulen entstehen bei Thera Bytes auch Lernspiele. Außerdem unterstützt der Entwickler die Forschung auch aktiv, denn wenn ihr Zombie Cure Lab spielt, könnt ihr in einem Puzzle-Spiel sogenannte Protein-Liganden Dockings lösen oder Hardware-Leistung für diese Aufgabe zur Verfügung stellen und so real der Pharmaforschung helfen, an Heilmitteln zu arbeiten. Möglich ist dies durch die ebenfalls von Thera Bytes und Aerosoft entwickelte Software Docking Hero. Thera Bytes baut für diese Unterstützung kleine Goodies und Hilfsmittel im Spiel ein. Die kann die Spielerschaft von Zombie Cure Lab durch ihr Mitwirken gemeinsam freischalten.In der Zeit, die ich Zombie Cure Lab anspielen durfte, habe ich nur an der Oberfläche des Möglichen gekratzt und später noch einen Blick auf ein bestehendes Endgame-Labor geworfen. Thera Bytes hat bei der Spielmechanik aber auch bei der Gestaltung der Spielwelt viele Details eingebracht, die mich herzlich zum lachen brachten. Der knuddelige Grafikstil mit den ulkigen Figuren hat natürlich ihr Übriges getan und rundet Zombie Cure Lab ab. Das Team von Thera Bytes zeigt sich engagiert, weitere Inhalte in Zombie Cure Lab zu integrieren und der Start in den Early Access am 7. Dezember habe viel wertvolles Feedback für weitere Verbesserungen gebracht. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, noch einige schöne Stunden mit Zombie Cure Lab zu verbringen und freue mich über den angenehmen Grad an Herausforderung, der nicht jeden Fehler bestraft. Außerdem kann ich durch das angegliederte Wissenschaftsprojekt spielend einen Beitrag zu echter Forschung leisten.Autorin: Ramona Kiuntke, Redaktion: Hagen Gehritz