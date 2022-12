Trackmania: Winterkampagne 2023 erscheint in zwei Teilen // Trailer

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Der erste Teil der Winterkampagne 2023 für den Funracer Trackmania ist bereits erschienen. So könnt ihr schon jetzt die insgesamt 290 neue Blöcke und weitere Gegenstände für den Streckeneditor nutzen und so neue Rennpisten in winterliche Atmosphäre erschaffen. Zum Inhalt dieses Paketes zählen unter anderem Blöcke, Lichter, dynamische Schilder, Bühnen und Vordächer. Eine Beta-Version des neuen Sprachchats wird euch erlauben, mit anderen Mitspielern zu kommunizieren.

Der zweite Teil des Updates soll am 1. Januar 2023 verfügbar sein und neben 25 winterlichen neuen Strecken auch 34 Prestige-Skins beinhalten, die ihr nach und nach durch Rennen oder das Erreichen von bestimmten Erfolgen freischalten könnt. Zudem erhaltet ihr die Möglichkeit an der E-Sport-Worldtour teilzunehmen, um euch dort im 2v2-Spielmodus mit anderen Spielern zu messen.

Wenn ihr euch die Neuerungen der Winterkampagne in bewegter Form anschauen wollt, dann könnt ihr den nachfolgenden Trailer dazu anschauen. Ein Blick in Trackmania kann sich lohnen, da Benjamin in einem GG-Test dem Spiel eine gute Note verlieh und dabei ausdrücklich den Spielspaß lobte.