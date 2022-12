PM: Trackmania® stellt seine Winterkampagne vor (Ubisoft News)

PC XOne Xbox X PS4 PS5 Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 14. Dezember 2022 – Ubisoft® und Nadeo gaben heute die Inhalte der Winterkampagne 2023 für Trackmania® bekannt. In diesem neuen Update und zusätzlich zu den 25 neuen saisonalen Strecken werden Spieler:innen neue Blöcke und Gegenstände für den Streckeneditor entdecken und Prestige-Skins freischalten können. ​ ​Der Trailer zu der Winterkampagne 2023 kann unter folgendem Link gefunden werden:

Mehr Informationen zu Trackmania gibt es unter: trackmania.com. ​ ​Die neusten Informationen zu Trackmania und anderen Ubisoft-Titeln gibt es unter: news.ubisoft.com. ​ ​Angebote zu Ubisoft Spielen gibt es im offiziellen Ubisoft Store unter: https://store.ubi.com/de/home

About Ubisoft Nadeo ​Founded in 2000 and acquired by Ubisoft in 2009, Ubisoft Nadeo is the creator of TrackMania®, the cult multiplayer car racing video game, and Shootmania®, the FPS for everyone. The studio has won acclaim for the quality of its innovative technology, which offers a thrilling online gaming experience, based on competitive game modes and players’ creativity, on PC, and consoles and in virtual reality. Ubisoft Nadeo’s games bring together more than 42 million players.