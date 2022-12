USK: Neue Prüfkriterien & erweiterte Alterskennzeichen ab Januar gültig

Vor dem Hintergrund des reformierten Jugendschutzgesetzes, dessen aktuelle Fassung nach etwa 20 Jahren seit Mai 2021 gültig ist, informierte die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) kürzlich über neue Prüfkriterien, die ab dem 1. Januar 2023 in Kraft treten. In Folge dessen werden zudem die bekannten Alterskennzeichnungen um zusätzliche Hinweise erweitert.

Die überarbeiteten Regeln bei der Prüfung von digitalen Spielen umfassen in Zukunft auch bestimmte Online-Funktionen, durch die „ein erhöhtes Risiko für Kinder und Jugendliche entstehen kann“. Als Beispiele nennt die USK Kauffunktionen – Stichwörter Lootboxen und In-Game-Käufe – sowie spielinterne Chats.

Bietet ein Spiel eines oder mehrere solcher Features, wird dies durch entsprechende Hinweise auf den Alterskennzeichen („ab 12“, „ab 16“ und so weiter) zukünftig sofort ersichtlich sein, wodurch „Transparenz [geschaffen] und Eltern noch besser dabei [unterstützt werden], eine informierte Entscheidung bei der Spielauswahl zu treffen [...]“.

Zu den neuen Hinweisen, die sich auf den Inhalt eines Spiels beziehen, gehören beispielsweise „Angedeutete Gewalt“, „Kriegsthematik“, „Horror“, „Handlungsdruck“, „Belastende Themen“, „Derbe Sprache“ oder auch „Glücksspielthematik“. Hinsichtlich der Nutzung von Spielen gehören wiederum die Angaben „In-Game-Käufe“, „Chats“, „In-Game-Käufe + zufällige Objekte“ sowie „Standortweitergabe“. Auf dieser USK-Seite werden die Alterskennzeichen sowie die neuen Informationen detailliert vorgestellt.

Elisabeth Secker, Geschäftsführerin der Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, zu den Neuerungen:

Die Umsetzung des novellierten Jugendschutzgesetzes in die Praxis war eine der größten Änderungen in der bisherigen Geschichte der USK als Prüfinstitution. Die Anpassungen sind ein wichtiger Pfeiler für einen ganzheitlichen und in die Zukunft gerichteten Kinder- und Jugendmedienschutz. [...] Besonders hilfreich im Entstehungsprozess war die Beteiligung der Zielgruppen von Kindern und Jugendlichen, Eltern sowie pädagogischen Fachkräften, deren Erkenntnisse in die konkrete Ausgestaltung der Zusatzhinweise eingeflossen sind.