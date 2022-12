PM: Vier Wege, wie Du mit Xbox über die Festtage etwas für die Umwelt tun kannst (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Dem Lieblingshobby nachgehen und gleichzeitig etwas Gutes tun? Genau das ist während der Festtage möglich. Xbox verrät Dir, wie Du zocken und gleichzeitig zum Erhalt der Umwelt beitragen kannst.

Du wünschst Dir eine neue Konsole? Du kannst Emissionen reduzieren, indem Du Dich für ein gebrauchtes Modell und den Versand über den Landweg entscheidest.

Xbox bietet runderneuerte Modelle von Xbox Series X|S als kostengünstige Alternative zu einer brandneuen Konsole an. Die generalüberholten Konsolen durchlaufen einen strengen Zertifizierungsprozess, in dessen Verlauf sie auf ihre Funktionsfähigkeit und die Beschaffenheit ihrer Hardware überprüft werden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Konsolen dasselbe hochwertige Spieleerlebnis bieten, wie neue Modelle und gleichzeitig zur Kreislauffähigkeit der Produktsparte beitragen.

Wenn Du Deine Konsole und das entsprechende Zubehör über den Microsoft Store bestellst, hast du die Möglichkeit, Dich für den kostenlosen Versand über den Landweg zu entscheiden (drei bis sieben Werktage). Auf diese Weise lassen sich die Kohlenstoffemissionen im Vergleich zu Standard-Luftfracht- und Expressversandarten deutlich reduzieren.

Mache aus Deiner gebrauchten Konsole Geld

Entscheidest Du Dich für eine neue Konsole, muss Dein bisheriger Begleiter nicht zwangsläufig in der Ecke verstauben. Nutze Deine Chance und erhalte über den Microsoft Store Geld für Deine alte Konsole. Das Microsoft Store Trade-in-Programm wird von Teladvance unterstützt, einem Unternehmen, das auf die Wiederverwertung und das Recycling von Elektronik spezialisiert ist. Du erhältst Geld und Dein gebrauchtes Gerät ein neues Zuhause – oder es wird auf verantwortungsvolle Weise recycelt. Hier erfährst Du mehr Infos über das Programm und wo genau es verfügbar ist.

Nutze die Energiespareinstellung „Herunterfahren (Energiesparen)“ auf Xbox Series X|S, um den Energieverbrauch Deiner Konsole zu senken

Eine der am einfachsten umzusetzenden Maßnahmen, die Emissionen beim Spielen zu senken, besteht darin, die neueste Energiesparfunktion zu aktivieren. Gamer*innen, die ihre Konsole im Energiesparmodus herunterfahren, verbrauchen bis zu 20-mal weniger Strom, während ihre Spiele stets auf dem neuesten Stand bleiben.

So schaltest Du die Energiesparfunktion in drei einfachen Schritten ein:

Erfahre mehr über die Umwelt mit den neuen Maps von Minecraft Frozen Planet II

Eine kürzlich durchgeführte Xbox-Umfrage hat ergeben, dass mehr als 50 Prozent der Spiele, die in der Weihnachtszeit gespielt werden, familienfreundlich sind. Eines der besten Beispiele hierfür ist Minecraft. Während der Festtage kannst Du fünf außergewöhnliche Maps erkunden, die von der neuen BBC-Fernsehserie Frozen Planet II inspiriert wurden. Schlüpfe in die Rolle von acht unterschiedlichen Tieren und lerne, unter den härtesten Bedingungen der Welt zu überleben und zu reifen. Beschütze deine Eisbärenjungen, jage als Killerwal durch das Meer und sammle als Hummel Nektar in malerischen Eiswelten. Die Karten von Frozen Planet II sind für die Minecraft: Education Edition und Bedrock auf dem Minecraft-Marketplace erhältlich.