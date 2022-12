PM: Mega Man Battle Network Legacy Collection erscheint am 14. April 2023 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

„Schlachtplan bereit? Und los!”

ich freu mich euch zu treffen. Ich bin Mr. Famous! Ich bin froh, dass ich euch die Mega Man Battle Network Legacy Collection für den 14. April 2023 ankündigen kann. Und ich freue mich auch, euch einen neuen Trailer ankündigen zu können – und dass ihr die Mega Man Battle Network Legacy Collection ab heute vorbestellen könnt!

In diesem Blogpost werde ich euch durch die neuesten Informationen zu den kürzlich angekündigten Online-Gameplay-Optionen und zusätzlichen Boni führen, die in der Mega Man Battle Network Legacy Collection enthalten sind. Aber zuerst, lasst mich euch die Serie selbst vorstellen: Mega Man Battle Network.

Die Mega-Man-Battle-Network-Serie spielt in der Network-Gesellschaft, in der fortschrittliche Netzwerktechnologie alles verbindet und mit Energie versorgt – von Haushaltsgeräten bis zur Infrastruktur von Städten. Das System wird oft auch „the Cyberworld“ genannt und ist für die Bewohner von Network Society zu einem Teil ihres Alltags geworden.

Alle Menschen tragen Personal Terminals (PETs) mit sich herum, Mobilgeräte, die mit Programmen ausgestattet sind, die Bewusstsein haben und NetNavis heißen. PETs und NetNavis erlauben ihnen, die vielen Vorteile des Netzwerks durch eine Verbindung ihres Geräts mit den unterschiedlichen Geräten zu nutzen.

Obwohl fortschrittliche Netzwerktechnologien den Alltag für viele Menschen auf der Welt verbessert haben, haben sie auch neue Varianten von Cybercrime mit sich gebracht. Unser Protagonist, Lan Hikari, und sein NetNavi, MegaMan.EXE, müssen zusammenarbeiten, um eine aktuelle Serie von Cybercrimevorfällen aufzuklären.

Ihr müsst kämpfen, wenn ihr Viren mit Bewusstsein in der Cyberwelt begegnet. Ihr könnt MegaMan.EXE frei in dem 3×3-Gitter bewegen, während Gegner sich bewegen und vom blauen Bereich aus angreifen. MegaMan.EXE kann Battle-Chips zu seinem Vorteil einsetzen, wenn er gegnerischen Programmen begegnet! Battle Chips haben mehrere Funktionen, wie zum Beispiel HP wieder aufzuladen, Gegnern auf einzigartige Weise Schaden zuzufügen und vieles mehr. Springt in die Kampfnetzwerk-Aktion, setzt unterschiedliche Battle Chips ein und baut eigene Strategien auf.

Die Battle Network Legacy Collection enthält 10 klassische Spiele, darunter verschiedene Versionen der Hauptspiele der Serie von Mega Man Battle Network bis Mega Man Battle Network 6.

Und jetzt lasst uns in die neuen Onlinefunktionen eintauchen! Ihr könnt direkt gegeneinander NetBattlen und mit weit entfernten NetBattlers über das Internet Battle Chips tauschen. Ihr könnt in jedem Spiel Online-Funktionen durch ein Submenü erreichen.

Vom NetBattle-Menü aus könnt ihr entweder „Practice“ wählen, um nebenbei Spiele auszuprobieren, oder „Real Thing“-Kämpfe, in denen der Gewinner einen Battle Chip aus dem Rucksack des Verlierers sammelt. Ihr könnt auch „Triple Battle“ wählen, sodass ein Spiel erst nach drei Matches entschieden ist, oder „Version Battle“, in dem ihr die Regeln der Originalspiele behaltet – und mehr!

“Private Match” ermöglicht euch, durch einen Raum-Code mit Freunden zu spielen.

In “Public Match” könnt ihr Spiele nach Ranking mit anderen entfernt spielenden NetBattlers gewinnen oder verlieren.

Im “Trade”-Menü könnt ihr Battle Chips, Styles, Programme und Ordner, die auf der Originalversion des Spiels basieren. Ihr könnt Private Trade wählen, um mit euren Freunden zu handeln, oder Public Trade, in dem ihr mit NetBattlers aus der ganzen Welt handeln könnt.

*PlayStation Plus wird benötigt, um die Online-Funktionen zu nutzen.

Lasst uns nicht die Download-Chips vergessen! Download-Chips sind besondere Battle Chips, die ursprünglich auf besondere Weisen verteilt wurden, wie bei persönlichen Events in Japan. Insgesamt 15 Download-Chips sind in der Mega Man Battle Network Legacy Collection enthalten.

Mehrere sehr seltene und einzigartige Chips sind enthalten.

Und schließlich: lasst uns die Custom-PET-Packs ansehen. Das Custom Pet Pack ist ein DLC mit Special Skins und Liedern mit besonderen Arrangements. Special Skins verändern das Aussehen von 3D MegaMan.EXE, der euch durch die Legacy Collection führt. Es gibt auch noch vier Lieder mit besonderen Arrangements, die im Player abgespielt werden können. Das Custom PET Pack wird als Pre-Order-Bonus verfügbar sein. Sichert es auch!

*Boni können nach Region variieren.

In Vol.1 wird auch Hub Style für 3D MegaMan.EXE verfügbar sein – und zwei Lieder mit besonderen Arrangements werden zum Musicplayer hinzugefügt.

In Vol. 2 wird Dark MegaMan für 3D MegaMan.EXE verfügbar sein – und zwei zusätzliche Lieder mit besonderen Arrangements werden zum Musicplayer hinzugefügt.

Vielen Dank fürs Lesen! Keine Sorge – wir sind immer verbunden!

Viele Grüße

Mr. Famous