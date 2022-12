Bayonetta: Hideki Kamiya hat Pläne für mehrere Fortsetzungen

Platinum Games ist noch nicht fertig der Prügel-Hexen-Action Bayonetta. Erst vor wenigen Tagen wurde mit Bayonetta Origins ein Spin-Off im Kinderbuchlook angekündigt und ohne zu viel zu verraten: Obwohl das im Oktober diesen Jahres erschienene Bayonetta 3 (im Test, Note 9.5) mit seiner Fülle an eskalierenden Szenen und schrägen Ideen teils wie eine Abschiedsvorstellung wirkt, wird am Ende die Bühne für eine Fortsetzung bereitet.

IGN sprach kürzlich mit Serien-Schöpfer sowie Vice President von Platinum Games Hideki Kamiya und der unterstrich, dass er zumindest von seiner Warte aus noch kein Ende für die schlagfertigen Abenteuer im Blick hat, die mit ihrer 13-jährigen Geschichte nun die langlebigste Marke von Platinum Games sowie Kamiyas langlebigstes Projekt darstellen (wie das Publisher Nintendo sieht, steht natürlich auf einem anderen Blatt).

„Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass die Bayonetta-Serie jemals endet. Ich will ein Bayonetta 4 und Bayonetta 5 machen und plane, dass der Firma vorzuschlagen. Wir reden oft intern darüber, dass wir neun machen könnten. Ich will, dass die Leute, die Bayonetta lieben, mir glauben, wenn ich sage: Ich werde nichts tun, was Verrat an den Spielern gleichkommt.“

Gleichzeitig zeigte sich gerade ein Teil der Fans unzufrieden mit gewissen romantischen Entwicklungen in Teil 3 und dass bei all den wüsten Ideen die Ausarbeitung des Antagonisten Unity vergessen wurde. Auf die Beziehung zu den Fans ging Kamila direkt zu Beginn des Gesprächs ein:

"Ich war bei den Spielen nicht nur als Game Director involviert, ich schreibe die Geschichten und begleite die Entwicklung ganz allgemein, also habe ich das Gefühl, dass ich in der Lage war, die Welt von Bayonetta allgemein auf meine Weise zu erhalten. Eines unserer grundlegendsten Prinzipien bei Platinum Games ist, dass wir Spiele für Spieler machen. Doch ich ich bemerkte irgendwann, dass bei Bayonetta oder auch andere Serien mit der Zeit die Wünsche der Fans Auseinanderdriften mit dem, was die Entwickler schaffen. Doch selbst dann können wir nicht einfach das hinzufügen, was sich die Mehrheit in unseren Spielen wünscht. Ich habe immer geglaubt, dass Entwickler als Kreative ihre eigenen Überzeugungen bei der Spielentwicklung haben müssen, aber nun fühle ich es mehr denn je.

Man sieht [die Unterschiede zwischen Erwartung und Spiel] wenn es um die Story geht, und es gibt sogar viele Meinungen, was die Spielmechaniken betrifft. Nehmen wir zum Beispiel die Marke Bayonetta: Zwar habe ich ein Struktur im Kopf, wo die Story sich in weiter Zukunft hin entwickelt, doch die Spieler können nur die Geschichte beurteilen, die sie im Moment haben. Sie sagen Dinge wie 'Die Serie geht zu Ende, weil die Macher sie nicht mehr lieben'. Die Leute sollen wissen, dass das offensichtlich nicht so ist. Ich liebe Bayonetta mehr als jeder andere. Wie könnte ich nicht Bayonetta lieben und all die anderen Figuren, die ich so lange aufgezogen habe?"