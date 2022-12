Master of Magic: Remake erschienen, Entwicklerpodcast bei eXplorminate

PC

Heute ist das von Fans des Originals heiß erwartete Remake von Master of Magic erschienen. Der Rundenstrategie-Klassiker mit RPG-Elementen aus dem Jahr 1994 wurde vom sechsköpfigen Team beim Indie-Entwickler MuHha Games neu aufgelegt. Die sind euch vielleicht durch Thea - The Awakening (im Check) und den Nachfolger ein Begriff. Den Launch-Trailer könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen. Mehr zur Entwicklung von Master of Magic könnt ihr im aktuellen Podcast von eXplorminate erfahren, bei dem Mia von MuHa Games zu Gast ist. Die unverbindliche Preisempfehlung für Master of Magic liegt bei 38,99 Euro.