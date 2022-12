Call of Duty - Warzone 2.0: Temporärer Rocket-League-Modus ab 14.12.22

PC XOne PS4

Am morgigen 14. Dezember 2022 erweitert sich das Schlachtfeld von Call of Duty - Warzone 2.0 auf das Al Easima Feld. Nicht, um sich wie gewohnt die Kugeln um die Ohren zu schießen, sondern um sich nach Art von Rocket League im Warzone Cup zu messen. Auf Quads mit einer speziellen Puls-Fähigkeit tretet ihr in Teams gegeneinander an und kämpft um einen riesigen Ball. Landet der Ball im gegnerischen Tor, erlangt ihr Punkte für euer Team.

Eine Runde in diesem neuen Spielmodus wird fünf Minuten dauern oder endet früher, wenn eines der beiden Teams das fünfte Tor geschossen hat. Während der Runde tauchen außerdem Schockstäbe auf, die euch einen entscheidenden Vorteil geben. Schießt ihr diese auf Gegner, verlangsamt ihr deren Fahrzeuge. Nutzt ihr die Stäbe hingegen selbst, geben sie euch einen Boost und ihr rammt eure Kontrahenten einfach aus dem Weg.