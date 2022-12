PM: Hinter den Kulissen von God of War Ragnarök: Familienbande (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wenn Mimir, der klügste Kopf der Welt, eine Warnung ausspricht, dann sollte man zuhören: Habt ihr die epische Reise von Kratos und seinem Sohn Atreus durch alle neun Welten in God of War: Ragnarök noch nicht beendet habt, erwarten euch in diesem Video und Blogpost Spoiler! Möchtet ihr keine Details der fesselnden Story vorab erfahren, spielt bitte erst God of War Ragnarök und schaut euch danach die neueste Folge der spannenden Hinter den Kulissen-Serie an.

In Episode 9: Familienbande, erzählen die Talente von SIE Santa Monica Studio Göksu Uğur (AI Lead & Narrative Tech Design Co-Lead), Narrative Animator Connor Radding Bland, Quality Assurance Lead Andrew Loyola sowie Systems & Technical Designer Rajul Ramchandani von ihrer Aufgabe, die sehr emotionalen Beziehungen zwischen den Charakteren weiter auszugestalten und der Story somit noch mehr Tiefe und Authentizität zu verleihen.

Manchmal müssen Kämpfe ausgetragen werden, wer wüsste das nicht besser als Kratos, der God of War. Für Göksu ist zudem die Art und Weise enorm wichtig, wie diese Kämpfe ausgetragen werden. Zu wissen, dass man nicht alleine den Gefahren trotzen muss und es Menschen gibt, die zu einem stehen, ist eine unschätzbare Hilfe. Das erfahren auch Kratos, Atreus und viele weitere Charaktere in God of War Ragnarök, wenn sie auf ihrem epischen Abenteuer gemeinsam gegen Bestien und Götter antreten, um die nahende Apokalypse vielleicht doch noch abzuwenden.

In God of War (2018) konnte man noch nicht von einer Familie sprechen, erklärt Göksu. Aufgrund seines früheren Traumas hatte Kratos Angst davor, seinem Sohn Atreus sein wahres Ich zu zeigen. Das ist verständlich, denn der Götterschlächter hat durch eine perfide Manipulation des Kriegsgottes Ares seine Frau Lysandra und seine Tochter Kalliope mit der eigenen Klinge getötet. Der Schmerz über den verschuldeten Verlust sitzt tief und Kratos will auf keinen Fall, dass sich eine solche Tragödie mit seiner neuen Frau und seinem Sohn wiederholt.

Um den letzten Wunsch seiner verstorbenen Ehefrau Faye zu erfüllen, reisen Kratos und Atreus durch die Welten der nordischen Mythologie und verstreuen ihre Asche vom höchsten Berg Jötunheims in alle Winde. Nur mit gegenseitigem Vertrauen und Respekt können sie den Gefahren trotzen, gemeinsam ihr Ziel erreichen und auf dem gefährlichen Weg eine Beziehung aufbauen. So wurden Vater und Sohn zu einer echten Familie, wie es sich Faye zu Lebzeiten immer gewünscht hatte.

Zu Beginn von God of War Ragnarök gibt es nur Kratos und Atreus, die immer füreinander da sind. Aber auch zu zweit ist es eine nahezu unmögliche Aufgabe, die auf Vater und Sohn wartet. Es kommen immer mehr Personen hinzu, wie der klügste Kopf der Welt Mimir oder die Zwergenschmiede Brok und Sindri, die sich mit ihrer Unterstützung zu wertvollen Mitgliedern der Familie entwickeln.

Kratos versucht Atreus jederzeit zu beschützen, indem er ihn einem harten Training unterwirft und so auf die tödlichen Gefahren vorzubereiten versucht. Aber Atreus wird langsam erwachsen, lehnt sich gegen seinen Vater immer wieder auf und ist interessiert zu erfahren, wer er eigentlich ist und welche Bestimmung auf ihn wartet. Der Prozess, dass Kinder unabhängig werden wollen und sich von ihren Eltern entfernen, gehört zum Lauf des Lebens und Kratos muss lernen loszulassen. Eine Erfahrung, die ihm zunächst Kummer und Sorgen bereitet und ihn immer wieder mit seinem Sohn aneinandergeraten lässt.

Die Härte und Unerbittlichkeit seines Vaters treibt Atreus im Verlauf der Geschichte von God of War Ragnarök in die Arme von Odin, der ihn dazu verleitet, mit ihm zusammenzuarbeiten. Obwohl Atreus genau weiß, welche Taten Odin so vielen Menschen, Riesen und anderen Bewohnern der neun Welten angetan hat, lässt er sich von der vermeintlichen Großmut und dem entgegengebrachten Verständnis des Göttervaters blenden. So sagt Odin zu Atreus: „Du kannst kommen und gehen, wie du willst, du bist nicht mein Gefangener. Und worauf es ankommt: Ich bin nicht dein Vater.“

Odin schickt Atreus auf Missionen, lässt ihm völlig freie Hand zu machen, was er will. Etwas, das Kratos ihm nicht erlaubt hat und so ist es kein Wunder, dass der Heranwachsende Gefallen an seinem Leben mit Odin und dessen Familie, zu der unter anderem der Donnergott Thor gehört, findet. Endlich darf er machen, was er will, ohne immer zurechtgewiesen zu werden.

Für Kratos ist die Zeit der Trennung auch die Zeit, sein eigenes Verhalten zu überdenken und er versteht, dass man Kindern Raum lassen muss, damit sie herausfinden können, wer sie wirklich sind. Eine harte Lektion für Kratos. Aber die Warmherzigkeit Odins findet bald ein Ende, als Atreus nicht mehr von Nutzen für ihn ist. Er zeigt sein wahres Gesicht und Kratos und Atreus finden wieder zusammen, nachdem beide viel über ihre Beziehung zueinander gelernt haben.

Um zu einer Familie zu gehören, muss man nicht zwangsweise blutsverwandt sein. Das gilt für Mimir und die Brüder Brok und Sindri, ohne die Kratos und Atreus ihre Aufgaben nicht geschafft hätten. Dieses Konzept einer Wahlfamilie war für Göksu auch eine sehr persönliche Angelegenheit. Sie lebt mit ihrem Mann in den USA und alle ihre Freunde und Familienmitglieder, mit denen sie in der Türkei aufgewachsen ist, haben ihr sehr gefehlt. Aber es sind neue Freunde aus dem Umfeld des SIE Santa Monica Studio hinzugekommen. Aus vielen Kollegen sind mittlerweile richtige Familienmitglieder geworden, was Göksu emotional sehr geholfen hat.

Und genau das geschieht auch in God of War Ragnarök, wenn Kratos Mimir bei seinem Namen nennt und nicht einfach nur als „Kopf“ bezeichnet, was ein riesiger Fortschritt in deren Beziehung bedeutet, Atreus mit Angrboda die ersten Bande knüpft und Brok und Sindri die Rollen der irgendwie ganz schön schrägen Onkel einnehmen. Alle müssen lernen, sich so zu akzeptieren, wie sie nun einmal sind und verstehen, dass nur gemeinsam die vor ihnen liegenden Aufgaben bewältigt werden können.

Als sich Atreus kurzzeitig von Kratos getrennt hat und von Odins Heucheleien geblendet wurde, entwickelte sich auch eine wundervolle Beziehung zwischen ihm und Sindri, der fast schon zweite Vaterfigur für ihn wurde. Zu der gleichen Zeit kommt es zu einer anderen Paarung, als sich Kratos und der grummelige Brok näher kommen. In diesen emotionalen Szenen erfährt der Spieler mehr über die Zwergenbrüder, die in God of War (2018) die meiste Zeit voneinander getrennt waren, nun auf einmal zusammen sind und die Streitigkeiten der Vergangenheit hinter sich lassen.

Die Zwischenwelt, in der Brok und Sindri leben, ist dabei als ein Ort der Begegnung vieler Charaktere gestaltet worden, erzählt Rajul Ramchandani. Es ist nicht nur ein Rückzugsort für Kratos und Atreus und der Ort, an dem der Spieler die großartige Nebenquest von Ratatöskr verfolgen kann, sondern ein wichtiger Platz, um viel mehr über die Gefühlswelt und einzigartige Persönlichkeit der Charaktere zu erfahren. Damit die Begegnungen so authentisch wie nur möglich wirken, hat das Animationsteam dafür gesorgt, dass sich alle Figuren auch so verhalten, wie es ihrem Charakter entspricht. Wandert durch Brok und Sindris Haus und sprecht alle an, ihr werdet erstaunt sein, was ihr alles erfahren werdet.

Auf keinen Fall darf die komplexe Beziehung zwischen Kratos und Freya unerwähnt bleiben. Aus der hilfreichen Freya, in der Atreus fast schon eine neue Mutter sah, wurde eine erbitterte Feindin, als ihr Sohn Baldur einen gewaltsamen Tod durch die Hand von Kratos fand. Zu Beginn von God of War Ragnarök ist Freya wütend und macht Jagd auf Kratos und Atreus. Im Verlauf des Spiels überwinden Kratos und Freya den Zwist und versuchen, ihre zerbrochene Beziehung wieder neu aufzubauen. Das gelingt ihnen glücklicherweise und das Band ist nun stärker als je zuvor.

Ähnlich sieht es mit der Beziehung zwischen Freya und ihrem Bruder Freyr aus. Die Geschwister haben sich entzweit, als Freya zu Odin ging und ihn heiratete, um den Krieg zwischen Asen und Riesen zu beenden. Freyr blieb zurück und musste sich um alles alleine kümmern. Für jemanden, der nicht so stark ist wie Freya und auch kein geborener Anführer, eine unmögliche Aufgabe. So gibt er seiner Schwester die Schuld, ihn alleine gelassen zu haben, während Freya sicher ist, das Richtige getan zu haben und sich von Freyr unverstanden fühlt. Zu erleben, wie die Geschwister sich aussprechen und wieder zueinander finden, das ist eine emotional richtig packende Szene.

