PM: Der Rückblick 2022 ist da – erlebt eure besten Gaming-Momente des Jahres ab heute noch einmal (Sony Playstation Blog)

Das Jahr 2022 brachte uns viele neue Abenteuer, Länder, die es zu entdecken galt, sowie Freunde und Feinde, die wir kennenlernen durften. Egal, ob ihr die meiste Zeit damit verbracht habt, mit Kratos und Atreus die neun Reiche zu erkunden oder als streunende Katze durch eine einzigartige dystopische Welt zu streifen: Erlebt diese Spielmomente noch einmal und feiert euer Jahr mit dem PlayStation-Rückblick 2022.

Von heute an bis zum 13. Januar 2023 können PS4- und PS5-Konsolenbenutzer* auf ihre Highlights des Jahres 2022 zugreifen und diese mit anderen teilen. Dazu gehören die Anzahl der erhaltenen Trophäen, die Anzahl der gespielten Spiele, die Gesamtzahl der gespielten Stunden für PS4- und PS5-Spiele und die Anzahl der heruntergeladenen monatlichen PlayStation Plus-Spiele, sofern sie PlayStation Plus-Mitglied sind. Die Statistiken werden bis zum Ende des Jahres 2022 aktualisiert, schaut also auch im neuen Jahr wieder vorbei.

Außerdem könnt ihr euch die monumentalen Statistiken ansehen, die von der weltweiten PlayStation-Community im Jahr 2022 gemeinsam erreicht wurden, darunter die Anzahl der in Horizon Forbidden West gefällten Donnerkiefer, der insgesamt zurückgelegten Kilometer in Gran Turismo 7 und die Gesamtzahl der in God of War Ragnarök geworfenen Äxte.

Zum Abschluss des Rückblicks 2022 erhaltet ihr eine Übersichtskarte, die ihr mit anderen Spielern teilen und vergleichen könnt – meine Highlights aus dem Jahr 2022 findet ihr unten. Wie ihr sehen könnt, habe ich mich 2022 für einen großen Teil des Jahres vorübergehend im Zwischenland von Elden Ring niedergelassen und Mammutschwerter geschwungen (und jede Minute davon genossen). Was war euer meist gespieltes Spiel?

PS5- und PS4-Konsolenbenutzer*, die sich durch alle Abschnitte des Rückblicks 2022 klicken, können außerdem einen Gutscheincode erhalten, mit dem sie einen von sechs Astro Bot-Avataren einlösen können, die ihre PlayStation-Spielerfolge in diesem Jahr widerspiegeln. Jeder Avatar-Gutscheincode kann von anderen Spielern in ihrer Region eingelöst werden. Das bedeutet, dass die Nutzer den Code mit Freunden teilen und nach den verschiedenen Avatar-Codes Ausschau halten können, die zum Einlösen zur Verfügung stehen.

Besucht die Seite des PlayStation-Rückblicks 2022 hier, um weitere Informationen zu erhalten.

Schreibt uns in den Kommentaren, welches Spiel ihr 2022 am meisten gespielt habt oder welche anderen lustigen Statistiken ihr vorzuweisen habt.

* Benutzer müssen über ein registriertes PSN-Konto in ihrer Region verfügen, mindestens 18 Jahre alt sein und zwischen dem 1. Januar 2022 und dem 31. Dezember 2022 mindestens 10 Stunden lang Spiele auf einer PS4- oder PS5-Konsole gespielt haben.

Benutzer, die der Erfassung von “Vollständige Daten” in ihren PlayStation 5-Systemeinstellungen im Jahr 2022 nicht zugestimmt haben, können nicht an der Rückblick-Kampagne teilnehmen.

Benutzer in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Australasien, Indien und Russland, die der Erfassung von “Zusätzliche Daten” in ihren PlayStation 4-Systemeinstellungen nicht zugestimmt haben, können möglicherweise nicht an der Rückblick-Kampagne teilnehmen.