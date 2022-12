PM: Kostenlose 3-monatige Testversion von Calm Premium für Xbox Game Pass Ultimate-Mitglieder (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Die Feiertage sind eine Zeit der Freude und der Verbundenheit, doch sie können sich auch belastend auf die psychische Gesundheit auswirken. Um dafür Sorge zu tragen, dass die Weihnachtszeit für alle besinnlich wird, gibt es ab sofort ein weiteres Tool, um das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern. Xbox arbeitet nun mit Calm, einer der führenden Apps im Bereich Meditation, Entspannung und Schlaf, zusammen. Gemeinsam veröffentlichten sie auf der App die allerersten Videospiel-Soundscapes.

Seit dem 7. Dezember tauchst Du in die meditativen Klänge von Wellen und Vogelgezwitscher aus Sea of Thieves und die außerirdischen Töne von Zeta Halo aus Halo Infinite ein, die via Calm Premium zur Verfügung stehen. Mit dem Xbox Game Pass Ultimate Perk kannst Du die neuen Soundscapes auch direkt ausprobieren: Als Ultimate-Mitglied hast Du ab sofort die Gelegenheit, Calm Premium 3 Monate kostenlos zu nutzen und als neues Mitglied zusätzlich 50 Prozent auf das Jahresabonnement zu sparen. Überdies bietet Calm eine 7-tägige kostenlose Testphase für Calm Premium-Inhalte überwww.calm.com/freetrialan.

Calm Premium bietet eine breite Palette von Inhalten, darunter eine Bibliothek mit über 300 Sleep Stories™, die beim Einschlafen helfen. Auch exklusive Musiktitel, die für Konzentration und Entspannung sorgen sowie Programme, die Dich durch Meditation und Bewegung führen sind auf Calm zu finden. Entdecke exklusive Sleep Stories™, die von den bekannten Stimmen von LeBron James, Kelly Rowland, Matthew McConaughey und vielen anderen gesprochen werden. Oder nutze Calm für die Arbeit, um Deinen Tag in Schwung zu bringen oder um nach Meetings zu entspannen. Auch für Kinder bietet Calm etwas ganz Besonderes an: Calm Kids enthält Einschlafgeschichten, Meditationen, Schlaflieder und vieles mehr.

Xbox’ Partnerschaft mit Calm ist Teil unseres kontinuierlichen Engagements, die psychische Gesundheit unserer Spieler*innen zu schützen und zu stärken. Laut Calm berichteten 81 Prozent der Nutzer*innen, die Calm fünfmal oder öfter pro Woche nutzen, von einer Verbesserung ihres Stressniveaus, ebenso wie 68 Prozent der Anwender*innen, welche die App nur ein- oder zweimal pro Woche nutzen.

Ultimate-Mitglieder können ihren Calm Perk bis zum 7. März 2023 auf ihrer Xbox-Konsole oder der Xbox-App für Windows in Anspruch nehmen. Sobald die Vergünstigung in Anspruch genommen wird, werden die Mitglieder auf die Calm-Website weitergeleitet, um ein Konto einzurichten und die dreimonatige kostenlose Testphase zu starten.

Über Calm:

Calm ist eine der führenden Marken rund um Mental Health, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, jeden Menschen bei jedem Schritt auf seinem Weg zu mentaler Gesundheit zu unterstützen. Calm ist die Nummer 1 unter den Apps für Schlaf, Meditation und Entspannung und unterstützt mit seinen transformativen Inhalten Nutzer*innen in sieben Sprachen in mehr als 190 Ländern.Calm Business,die Unternehmenslösung von Calm, hilft Mitarbeiter*innen, ihre mentale Gesundheit zu verbessern, um am Arbeitsplatz produktiv zu bleiben. Mehr als 3.000 Organisationen auf der ganzen Welt vertrauen auf Calm Business und wählen es als Partner für ihre mentale Gesundheit.Calm Health, die Calm-Lösung für psychische Gesundheit für Versicherungsträger, Dienstleister und Selbstständige, verbindet psychische und physische Gesundheitsfürsorge, um positive Patientenergebnisse durch klinische, krankheitsspezifische psychische Gesundheitsprogramme, und Kommunikationstools und Betreuer*innen zu erzielen.Fast Company’s Most Innovative Companies of 2020undTime100’s Most Influential Companies of 2022. Für weitere Informationen besuchewww.calm.com.