Armored Core 6 wird laut Hidetaka Miyazaki kein SF-Soulsborne

Kürzlich kündigten FromSoftware und Bandi Namco mit Armored Core 6 - Fires of Rubicon die Rückkehr der langlebigen Mecha-Reihe des japanischen Studios an, das heute vor allem für das Dark Souls-Spielprinzip berühmt ist. Hidetaka Miyazaki war verantwortlich für die Vision der Titel seit dem ersten Demon's Souls und später auch Game Director bei Bloodborne, Sekiro - Shadows Die Twice und Elden Ring.

IGN befragte nun Miyazaki – seit 2014 zudem President von FromSoftware – sowie den Game Director Masaru Yamamura – unter anderem Lead Game Designer von Sekiro – zum neuesten Werk von FromSoftware. Yamamura sieht dabei durchaus Dark-Souls-DNS in Armored Core 6 in Form der Bosse, die ein Highlight des Spielgeschehens sein sollen. Das Ziel seien dynamische und intensive Bosskämpfe wie sie nur Mechas bieten könnten. Dabei spiele auch ein Kernfeature der Reihe wieder eine große Rolle: Die Auswahl der richtigen Teile für die eigene Kampfmaschine, um gegen die starken Gegner zu bestehen. Miyazaki betonte aber wiederum, dass es keine bewussten Bestrebungen gegeben habe, um Armored Core 6 in eine Soulsborne-Richtung zu lenken.