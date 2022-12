Microsoft macht Sony ein neues Call-Of-Duty-Angebot

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Auseinandersetzung zwischen FTC (die US-Verbraucherschutz-Behörde), Sony und Microsoft geht in die nächste Runde. Erst kürzlich hatte Microsoft Sony angeboten, Spiele aus der Call of Duty-Serie für zehn Jahre an die Playstation-Plattform zu binden.

Parallel zu den Verhandlungen reichte FTC Klage gegen Microsoft ein, um eine Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft zu verhindern. Activision Blizzard ist der Entwickler, der hinter Call of Duty steckt. Um die Wogen zu glätten und den Klagepunkten der FTC entgegenzuwirken, hat Microsoft nun Sony für Call of Duty das Recht eingeräumt, die Serie im Playstation-Plus-Abonnement anzubieten.

Call of Duty gehört zu den Top 3 der erfolgreichsten Videospielmarken – Sony befürchtet, dass die Serie nur noch für Xbox Series X/S und Windows erscheint, wenn Microsoft Activision Blizzard schluckt. Bislang hat Sony dem neuen Angebot nicht zugestimmt.