AMD RDNA 3: Radeon RX 7900 XT und RX 7900 XTX Tests verfügbar

AMD hatte es bereits Anfang November angekündigt, dass die neuen Radeon RX 7900 XT und RX 7900 XTX Grafikkarten ab dem 13.12.2022 um 15 Uhr unserer Zeit im Handel erhältlich sein werden, ebenso wie einige wenige Grafikkarten von ihren Partnern. Demnach machen die beiden Topmodelle den Anfang der neuen RDNA 3-Generation, kleinere Modelle wie RX 7800 (XT) und RX 7700 (XT) werden voraussichtlich in Q1/2023 folgen. Die beiden Grafikkarten kosten 1050 Euro im Fall der RX 7900 XT und 1149 Euro für das Topmodell RX 7900 XTX.

Bezeichnung RX 7900 XT RX 7900 XTX Chip-Name Navi 31 Navi 31 Fertigung TSMC N5 GCD + TSMC N6 MCD TSMC N5 GCD + TSMC N6 MCD Compute-Units 84 96 Max. Rechenleistung 52 TFLOPs 61 TFLOPs Basis-Takt 1,5 GHz 1,9 GHz Boost-Takt 2,4 GHz 2,5 GHz Speicher 20 GB 24 GB Speicherschnittstelle 320-Bit 384-bit TBP 315 Watt 355 Watt Stromanschlüsse 2x PCIe 8-Pin 2x PCIe 8-Pin Netzteil-Empfehlung 750 Watt 800 Watt Länge 276 mm 287 mm Breite 2,5 Slotdesign 2,5 Slotdesign Preis 1.049,99 Euro 1.149,00 Euro

Da schon 24 Stunden vor dem offiziellen Verkaufsstart die Fristen für die Tests ausgelaufen sind, stehen seit dem frühen Nachmittag des 12.12.2022 bereits zahlreiche Tests in einschlägigen Hardware-Seiten und von Hardware-Youtubern zur Verfügung. AMD hatte im Vorfeld bereits verkündet, dass ihr Topmodell nicht gegen die RTX 4090 in Konkurrenz stehen wird, die ihren Vorgänger um fast 70 Prozent übertrumpfen konnte, stattdessen hat AMD sich Nvidias Geforce RTX 4080 als Konkurrenten ausgeguckt. Nach den vorhandenen Tests zu urteilen klappt dies ziemlich gut, wenn auch mit Raytracing auch die RTX 4080 uneinholbar bleibt. Computerbase.de formuliert es folgendermaßen:

Die Radeon RX 7900 XTX liefert im Testparcours dieselbe Rasterizer-Performance (also ohne Raytracing) wie die GeForce RTX 4080. Der Leistungszuwachs gegenüber der Radeon RX 6900 XT beträgt 43 Prozent [...]. Mit aktiviertem Raytracing setzt sich die Radeon RX 7900 XTX stärker vom Vorgänger ab [...]. Das reicht, um in dieser Disziplin mit Nvidias GeForce RTX 3090 (Ampere) gleichzuziehen. Die GeForce RTX 4080 mit Ada Lovelace liefert beim Einsatz der Strahlen aber 26 Prozent mehr FPS.

AMDs neue Grafikkarten konnten zwar die Raytracing-Leistung steigern, bleiben aber immer noch hinter der Performance von Nvidia zurück. Im Vorfeld hatte AMD zudem recht stark die gute Effizienz der Grafikkarten beworben, leider muss es sich AMD mit diesen beiden Karten auf dem zweiten Platz gemütlich machen, wenn die RTX 4080 zum Vergleich herangezogen wird. Igor's Lab kommt zu folgendem Schluss:

Die GeForce RTX 4080 FE liegt im ungünstigsten Fall für die AMD-Karte um bis zu 114 Watt (!) unterhalb einer RX 7900 XTX, was mich persönlich fast schon etwas geschockt hat. Egal, ob WQHD oder Ultra-HD, mit oder ohne Raytracing, die beiden RDNA3-Karten haben das Power Limit eigentlich fast immer und sehr konstant ausgenutzt, während die GeForce RTX 4080 FE je nach Last mehr oder weniger deutlich unter der angegebenen TBP lag.

Die kleinere Grafikkarte der neuen "RDNA 3"-Serie, die Radeon RX 7900 XT, hat somit noch keinen wirklichen Gegenspieler aus Nvidias Portfolio, vermutlich wird die auferstandene RTX 4080 12G diesen Platz unter neuen Namen (möglicherweise als RTX 4070 Ti) einnehmen. Die RX 7900 XT liegt circa 15 % hinter dem Topmodell, benötigt allerdings auch entsprechend weniger Strom. In Kombination mit einem guten Kühler lässt sie sich so leise betreiben, beide Karten fallen allerdings durch eine recht hohe Leistungsaufnahme im Leerlauf auf. Hardwareluxx.de erwähnt daher in ihrem Fazit:

Kühl und leise – so kann das Fazit aus diesem Bereich lauten. [...] Die Idle-Leistungsaufnahme kann hoch ausfallen. 50 bis 60 W, wenn es die Karte nicht schafft in den Stromsparmodus zu wechseln. Gründe dafür können eine einfache Wiedergabe von Video oder der Multi-Monitor-Betrieb sein. Bei UHD und 60 Hz an einem Monitor haben wir in der Testphase aber auch hin und wieder 60 W an Verbrauch gesehen. Hier wird (und muss) AMD noch per Treiber nachliefern.

Bleibt am Ende eine ordentliche, wenn auch keine so überragende Leistung, wie sich viele dies erhofft hatte, um Nvidia bei ihrer Preisgestaltung zum Umdenken zu bringen. Die AMD Grafikkarten bringen zwar mit DiplayPort 2.1 und einem Hardware-Encoder für AV1 (Leistungskrone in Handbrake) einiges mit, was Nvidias Grafikkarten vermissen lassen, können sich aber selbst gegen die Geforce RTX 4080 nicht immer durchsetzen und halten einen respektablen Abstand bei der Raytracing-Performance. Dem gegenüber steht eine UVP knapp über 1000 Euro, die bis zur Konkurrenz mindestens 200 Euro Luft lässt, allerdings trotzdem so teuer ist, dass die Mehrheit der Spieler wohl auf die kleineren Karten warten wird.