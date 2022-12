David Harbour und Jodie Comer treten in einem Horrorspiel auf

andere

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Erst kürzlich wurde der bekannte Stranger Things-Darsteller David Harbour zu seiner Rolle in der kommenden Spieleverfilmung Gran Tourismo befragt. Dabei kam auch die Frage auf, ob er sich eines Tages ein Engagement in einem Videospiel vorstellen könnte. Daraufhin erwiderte Harbour:

Ich habe tatsächlich eines in Arbeit. Ich und Jodie Comer haben ein Videospiel gemacht. Das wird im nächsten Jahr herauskommen, glaube ich. Ein Horrorspiel.

Jodie Comer hat zuletzt in den respektablen Kinofilmen Free Guy und The Last Duel mitgespielt. Um welches Horrorspiel es sich handelt ist rein spekulativ, da sich Harbour nicht weiter zu seiner dortigen Beteiligung geäußert hat. Eine Möglichkeit könnte Silent Hill – Townfall sein, da der da der Publisher Annapurna Interactive dazu neigt, Prominente in seinen Spielen auftreten zu lassen.