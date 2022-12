PM: Call of Duty Warzone 2.0: Die Meta-Waffen für Saison 1 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nun ist schon der ein oder andere Tag nach der Veröffentlichung von Warzone 2.0 vergangen und viele Geister streiten sich darüber, welche Waffen und Aufsätze denn jetzt am effektivsten sind. Diese Frage wird sich auch in der nächsten Zeit nicht vollständig aufklären und beantworten lassen, aber wir zeigen euch 5 Waffenvarianten, mit denen ihr eure Gegner besser in den Griff bekommt und euch somit dazu verhelfen nicht nur aus dem Flugzeug am Start der Runde zu springen, sondern auch am Ende mit dem Helikopter wieder abgeholt zu werden.

Das Waffentuning ist ein Faktor, der euch noch tiefer in die Materie der endlos scheinenden Anzahl an Aufsätzen blicken lässt und ist erst verfügbar, sobald ihr die jeweilige Waffe auf der höchsten Waffenstufe habt. Klar, helfen die Veränderungen, die ihr machen könnt, nochmal ein wenig, ABER sind nicht komplett ausschlaggebend für euren erfolgreichen Verlauf der Runde. Also keine Sorge, die Builds, die wir euch präsentieren, sind auch ohne Tuning komplett spielbar!

Die TAQ-56 ist eines der stärksten Sturmgewehre aus Call of Duty: Modern Warfare II. Es lässt viele Nostalgiker aufhorchen, da sie doch sehr vertraut scheint. Und neben der Nostalgie ist sie auch wahnsinnig stark im Battle Royal, gerade mit folgenden Aufsätzen inklusive Tuning.

Mündung: Echoless-80 | Tuning: ↕ +1.05 ↔ +0.43

Lauf: 17,5” Tundra Pro-Lauf | Tuning: ↕ +0.27 ↔ +0.12

Visier: Zielhilfen-V4 | Tuning: ↕ +-1.57 ↔ -1.65

Unterlauf: FTAC Ripper 56 | Tuning: ↕ +0.55 ↔ +0.17

Magazin: 60-Schuss-Magazin

Um das leichte Maschinengewehr RPK kommt man momentan nicht drum herum. Diese Waffe macht aus jedem Gegner Kartoffelpüree im Handumdrehen. Besonders, wenn ihr sie wie folgt ausstattet:

Mündung: Polarfeuer-S | Tuning: ↕ +0.47 ↔ +0.51

Visier: Zielhilfen-V4 | Tuning: ↕ -1.57 ↔ -1.65

Unterlauf: FTAC Ripper 56 | Tuning: ↕ +0.55 ↔ +0.17

Munition: 7.62 Hochgeschwindigkeit | Tuning: ↕ +0.73 ↔ +3.17

Griff: True-TAC-Griff | Tuning: ↕ -0.63 ↔ +0.24

Einmal geblinzelt und das Magazin der Fennek ist entleert. Daher auch das größere Magazin in diesem Build. Auf Grund der hohen Feuerrate gerade auf kurze Entfernung absolut zu empfehlen! Gefolgt von folgenden Aufsätzen:

Mündung: XTEN RR-40 | Tuning: ↕ +0.46 ↔ +0.35

Laser: VLK LZR 7mW

Schaft: FTAC Locktight Schaft | Tuning: ↕ -3.74 ↔ -0.23

Unterlauf: FSS Sharkfin | Tuning: ↕ +0.31 ↔ -0.23

Magazin: Fennec Mac 45

“Quickscope 360 No Scope down the Hill” gefällig? Mit der SP-X 80 kommt jeder klar, egal ob Frischling, oder erfahrener Sniper-Veteran:

Mündung: Nilsound 90 | Tuning: ↕ -63 ↔ +0.9

Laser: FSS OLE-V Laser

Schaft: PVZ-890-Taktikschaft | Tuning: ↕ -4 ↔ -1.39

Munition: .300 Hochgeschwindigkeit | Tuning: ↕ +0.54 ↔ + 3.77

Blitz: FSS ST87-Bolzen

Schon in Warzone 1 gab es eine Meta mit Akimbo-Pistolen und jetzt ist sie wieder da. Gerade mit der X12 geht das am einfachsten:

Mündung: FT Steel Fire | Tuning: ↕ +1.4 ↔ +1

Lauf: XRK Sidewinder-6-Schlitten | Tuning: ↕ +0.5 ↔ +0.4

Laser: 1mW Pistolenlaser

Griff: Akimbo X12

Abzug: XRK Lighting Fire

Das sind sie also, unsere 5 Waffenvarianten für Call of Duty: Warzone 2.0. Wir hoffen, ihr könnt mit den Builds eure Lobbies auseinandernehmen und werdet regelrecht zum Warzone Meister. Ihr habt weitere Waffenvarianten, die ihr mit der Community teilen möchtet, dann ab in die Kommentare damit.