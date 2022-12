Montagmorgen-Podcast #470

Teaser Ramona und Hagen starten beschwingt in die Woche mit Hunde-Geschichte, Pen-and-Paper-Exkursen und einer drohenden Nemesis.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Ramona und Hagen sind an diesem Montagmorgen etwa nach dem dritten Advent träge vom Weihnachtsschokoladen-Koma, sondern starten flott in den Morgen in einer Woche, in der reichlich Arbeit wartet, die vorerst hinter den Kulissen bleibt. Aber es bleibt natürlich Zeit für eine Molly-Anekdote vom Wochenende, den Blick auf die Inhalte, die diese Woche auf GamersGlobal erscheinen und nicht zuletzt die Antworten auf eure User-Fragen.

Die Timecodes dieser Folge: