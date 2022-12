Hunt - Showdown: Teufelsmond-Event steckt Karten in Brand

PC XOne PS4

Der deutsche Spiele-Entwickler Crytek zündet in der Adventszeit anscheinend nicht nur ein Lichtlein an, sondern verschiedene Karten des PvPvE-Shooters Hunt - Showdown. Am 14. Dezember startet das Teufelsmond-Event und in diesem brennen die Gebiete des von Monstern verseuchten Bayou. Schon vorher konnte je nach Wetterlage eine ganze Runde über Nebel die Sicht erschweren, beim Event liegt nun manchmal Rauch über der Landschaft und Flammen lodern. Im angehängten Trailer könnt ihr euch einen Eindruck der neuen Schlachtfeld-Bedingungen machen.

Weitere Inhalte des Events sind laut Rock Paper Shotgun unter anderem neue Waffen und Waffen-Varianten, Legendäre Belohnungen. Mehr hat Crytek zu dem in wenigen Tagen startenden Event noch nicht verraten.