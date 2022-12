Elftes inoffizielles GG-Wichteln 2022

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wir User bei GamersGlobal beschenken uns immer sehr gern gegenseitig. Damit dieses überschwängliche Geben und die Großzügigkeit jedoch nicht überhandnimmt und vollkommen eskaliert, organisieren unsere User jedes Jahr um diese Zeit das weihnachtliche Spielewichteln innerhalb der GG-Community. Begonnen hat diese Tradition unser User McSpain, der 2016 freundlicherweise von Stephan Windmüller vertreten wurde. Seit Weihnachten 2017 übernehmen die User Olipool und COFzDeep die Rolle der Oberwichtel.

Das Ganze ist eine recht einfache Angelegenheit: Macht ihr mit, landet ihr in einem Lostopf. Jeder Teilnehmer bekommt einen anderen User zugelost, den er beschenken muss. Habt ihr euer Schenkziel erhalten, sucht ihr etwas aus, was diesem User gefallen könnte (und er/sie noch nicht hat oder sich gar wünscht) und schenkt es diesem. Natürlich werdet ihr auch einem User zugelost, der wiederum euch beschenkt. Damit niemand zu viel oder zu wenig schenkt, sollten die Ausgaben zwischen fünf und zehn Euro liegen. Da es im Dezember bekanntlich genug Sales gibt, sollte sich für jeden etwas Passendes finden lassen. Zum einfachen Übermitteln und Zurückverfolgen der Geschenke ist die Aktion auf die Plattformen Steam und GOG sowie den Xbox-Store begrenzt.

Wollt ihr bei der inzwischen elften Ausgabe des GG-Wichtelns mitmachen (die zehnte Ausgabe ist in einer Laffer-schen Lücke verschollen), schickt einfach eine PN an Olipool oder meldet euch im Forumsthread – idealerweise mit eurem Usernamen für die von euch benutzten Plattformen (für Geschenke über GoG wird die E-Mailadresse des Accounts benötigt) und einer Angabe, welche Plattform ihr zum Verschenken und/oder beschenkt werden nutzt und welche nicht. Zudem könnt ihr gerne eine Wunschliste oder den Link zu eurem Userprofil der jeweiligen Plattform mitschicken. Diese Angaben erhält dann euer zugeloster Wichtel. Anmeldungen werden bis zum 22.12.2022 um 23:59 Uhr angenommen. Am folgenden Tag erfolgt dann die Auslosung und ihr habt bis zum 26.12.2022 Zeit, den euch zugelosten User zu beschenken. In Anbetracht der kurzen Timeline ist es später natürlich auch noch möglich, aber bedenkt die Tränen der nicht rechtzeitig zum Fest Beschenkten!

Natürlich basiert das Ganze auf dem Vertrauen, dass niemand jemanden ausnutzen möchte, daher gibt es eine kleine Einschränkung bei der Teilnahme: Ihr müsst länger als ein halbes Jahr registrierter User bei GG sein und mindestens Rang 12 erreicht haben. Alle weiteren Details und Fragen können im unten verlinkten Forenthread oder in den Kommentaren geklärt werden.

Hinweis: Nach interner Rücksprache haben wir uns dazu entschieden, das Wichteln auch für XBox-Nutzer zu öffnen, da hier im Store die Möglichkeit besteht, Spiele als Geschenke zu kaufen. Auch Windows-User können sich ein Microsoft/XBox-Spielekonto erstellen und dann Spiele an Xbox-User verschenken, was das Wichteln erleichtert. Da es auf der Sony Playstation und Nintendo Switch keine Möglichkeit gibt, Spiele für andere User zu kaufen oder Codes zu verschenken, können wir auf diesen Systemen leider nicht wichteln!