Alita – Battle Angel: Neue Hoffnung für ein Filmsequel

Trotz geteilter Meinungen bei den Kritikern, schnitt bei vielen Fans der Cyberpunk-Actionfilm Alita - Battle Angel richtig gut ab, der auf Grundlage des Mangas von Yukito Kishiro basiert. Als der Streifen Anfang des Jahres 2019 unter der Regie von Robert Rodriguez in die Kinos kam, konnte er jedoch weltweit nur etwa 400 Millionen US-Dollar einspielen, bei geschätzten Produktionskosten von etwa 170 Millionen-US-Dollar. Aufgrund der weltweit hohen Werbekosten für solche Filmproduktionen gilt das Erreichen von solchen Minimalzielen häufig als Gift für eine mögliche Fortsetzung.

Nachdem es lange Zeit ruhig um ein Sequel geblieben war, feuerte der Produzent Jon Landau die Gerüchteküche um eine Fortsetzung wieder mächtig an. In einem Interview zur US-Premiere von Avatar – The Way of Water gab Landau bekannt, dass bereits mit dem Regisseur Robert Rodriguez Gespräche stattfinden, um den zweiten Teil umzusetzen. Allerdings wollte er sich nicht zu irgendwelchen Terminen äußern, die letztlich gegen ihn verwendet werden könnten.

