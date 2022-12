Post Trauma: Indie-Horror erscheint bei Raw Fury, neuer Trailer

PC

Im Rahmen der diesjährigen Game Awards hat Raw Fury die Partnerschaft mit dem Indie-Entwickler RED SOUL GAMES bekannt bekannt gegeben. Das Debüt-Projekts Post Trauma soll die erste gemeinsame Veröffentlichung werden. Post Trauma wird ein Horror-Erlebnis mit festen Kamerawinkeln und moderner Bildsprache, inspiriert von den Retro-Klassikern des Genres. Den neuen Gameplay-Trailer, der auch Rätsel zeigt, könnt ihr euch direkt unter dieser News anschauen.

In Post Trauma steht Roman, ein Mann mittleren Alters, im Mittelpunkt, der in einem seltsamen und feindseligen Ort aufwacht und seinen Weg zurück nach Hause zu seiner Familie finden muss. Ihr erkundet die Welt aus festen Kameraperspektiven, die das beklemmende Gefühl, beobachtet zu werden, noch verstärken sollen. Um die Rätsel zu lösen und um zu überleben, müsst ihr die eigene Umgebung erkunden und Informationen sammeln. Dafür sollt ihr sogar einen Notizblock bereit haben. Schließlich müsst ihr einen Weg finden, die Monster, die in der Dunkelheit lauern, zu töten oder zu umgehen. Aber nicht alle Kreaturen sind euch automatisch feindlich gesonnen.

Post Trauma ist der erste Titel von RED SOUL GAMES, einem neuen Studio, das von Indie-Entwickler Roberto Serra Gascón gegründet wurde. Das Spiel startete mit der Leidenschaft eines Ein-Mann-Projektes, für das Gascón 2021 seinen Job aufgab, um in Vollzeit an der Spielentwicklung zu arbeiten. Mit Updates wurdet und werdet ihr regelmäßig auf Twitter versorgt.

Post Trauma wird sowohl für PC als auch für Konsolen entwickelt. Ihr könnt es bereits zur eigenen Steam-Wunschliste hinzufügen.