Vampire Survivors: Ab sofort kostenlos für Android und iOS verfügbar

Die Indie-Entwickler von Poncle haben im Rahmen von The Game Awards 2022 ihren Indie-Roguelike-Überraschungs-Hit Vampire Survivors (zum User-Artikel) kostenlos für Android und iOS veröffentlicht. Es werden sowohl Tablets als auch Smartphones unterstützt, dabei startet das Spiel im Hochformat und kann über das Optionsmenü ins Querformat umgestellt werden. Im Querformat könnt ihr auch einen Controller verwenden.

Es handelt sich dabei um das komplette Spiel und ist vollständig offline spielbar. Wie auch in den PC- und Konsolenversionen gibt es keine Mikrotransaktionen oder Lootboxen. Allerdings enthalten die Mobilversionen Werbung, was die Entwickler so erklären:

Wir möchten klarstellen, dass die Werbung das Spielerlebnis in keiner Weise beeinträchtigt. Es gibt keine Pop-ups. Eine Anzeige erscheint nach Durchläufen und bietet dem Spieler die Möglichkeit, Leben / Gold zu gewinnen. Man kann sie ignorieren und nicht mit ihnen interagieren, wenn man dies nicht möchte. Der Grund dafür ist, dass wir das Spiel auf irgendeine Weise monetarisieren mussten, aber auf eine Weise, die das Spielerlebnis am wenigsten beeinträchtigt.

Zur Zeit ist nur das Grundspiel verfügbar, die Umsetzung des DLC ist allerdings geplant. Derzeit können Spielstände nicht zwischen Mobilversion und PC/Xbox übertragen werden, aber es wird bereits daran gearbeitet.