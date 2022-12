Warhammer 40.000 - Space Marine 2: Gameplay-Trailer // Collector's Edition

PC Xbox X PS5

Unter den vielen Trailern, die ihre Premiere bei The Game Awards 2022 feierten, gehört auch der Gameplay-Reveal-Trailer zu Warhammer 40.000 - Space Marine 2, den ihr am Ende dieser News findet. Wie bereits im Vorgänger hüpft ihr in diesem Third-Person-Action-Shooter in die Rüstung eines Space Marines und müsst, wie so oft, die Menschheit "vor ungeahnten Schrecken beschützen".

Focus Entertainment und Saber Interactive nutzten in diesem Zuge gleich die Gelegenheit, um die Collector's Edition zu enthüllen. Sie beinhaltet:

Eine handbemalte 21cm Statue von Lieutenant Titus im Kampf gegen einen Tyraniden

The art and making of Warhammer 40,000 - Space Marine 2 , ein 64-Seitiges Hardcover-Buch

, ein 64-Seitiges Hardcover-Buch Ein Steelbook

Das Spiel auf der Plattform eurer Wahl, zusammen mit dem Macragge’s Chosen DLC.

Falls ihr das nötige Kleingeld von 249 Euro übrig habt, könnt ihr ab sofort eure Ausgabe der limitierten Sammleredition vorbestellen.