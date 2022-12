PM: Großes Tom Clancy’s Rainbow Six Siege auf der DreamHack 2022 in Hannover (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 9. Dezember 2022 – Ubisoft kündigte an, dass im Rahmen des DreamHack Festivals 2022 in Hannover ein großes Turnier von Tom Clancy’s Rainbow Six Siege ausgetragen wird, bei dem es einen Preispool von insgesamt 5.000 € zu erspielen gibt. Interessierte Teilnehmer:innen der weltberühmten BYOC-(Bring-Your-Own-Computer) LAN-Party haben noch bis Freitag, 16. Dezember die Möglichkeit, ihr Team anzumelden und sich einen Startplatz im Turnier zu sichern.

​Am 16. Und 17. Dezember geht es zunächst in der Gruppenphase (Bo1) und in der KO-Runde (Bo3; Single Elimination) darum, sich einen Platz im Endspiel zu sichern. Am Sonntag, den 18. Dezember, 14:30 Uhr, findet das große Finale live auf der Bühne statt und es entscheidet sich, wer sich im Kampf um den Titel durchsetzen kann. Das große Finale wird zudem auf twitch.tv/rainbow6de übertragen.

​Die Anmeldung für das Turnier ist auf der Webseite des Veranstalters noch bis zum 16. Dezember möglich. Der Check-in vor dem Turnier erfolgt vor Ort bis 16:30 Uhr. Spielbeginn ist am 16. Dezember um 17:00 Uhr.

​Tickets für das DreamHack Festival 2022 sind unter www.eventbrite.de erhältlich.