PM: Star Wars Jedi: Survivor erscheint am 17. März auf der PS5: neuer Trailer, Screenshots, Gameplay-Details (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Star Wars Jedi: Survivor kann jetzt vorbestellt werden! In diesem Third-Person-Abenteuer von Respawn Entertainment, das sowohl neue als auch vertraute Orte in der gesamten Galaxie umfasst, kehrt Jedi Cal Kestis zurück. Folgt Cals verzweifeltem Kampf, die Galaxie vor drohender Dunkelheit zu schützen, während das Imperium ihn sowohl physisch als auch mental an die Grenzen bringt. Cal stellt sich mit seinen Freunden alten und neuen Bedrohungen, während er als einer der letzten verbliebenen Jedi in der Galaxie Widerstand leistet. Wie weit wird er gehen, um zu schützen, wer und was ihm am wichtigsten ist?

Fünf Jahre nach Star Wars Jedi: Fallen Order ist Cal kein Padawan mehr und geht seinen Weg als Jedi weiter. Aber angesichts der sich abzeichnenden Bedrohung durch das Imperium an jeder Ecke kann Cal sich glücklich schätzen, seinen treuen Droiden BD-1 an seiner Seite zu haben – ebenso wie neue und vertraute Gesichter, die ihm bei seinen Abenteuern helfen. Ganz gleich, ob es sich um den neuen Enterhaken oder um Reittiere handelt, die neue Abenteuer und neue Höhen ermöglichen: Cal ist besser als je zuvor gerüstet, um sich dem zu stellen, was vor ihm liegt.

Auch der Kampf wird mit brandneuen, fortschrittlichen Kampfstellungen aufgewertet, die es Spielern ermöglichen, ihre eigene Kampfpersönlichkeit als Cal zu entwickeln. Von Doppel-Laserschwertern für blitzschnelle Duelle bis hin zur Crossguard-Stellung, durch die Cal für hartnäckige neue Gegner gewappnet ist, gibt es jede Menge Möglichkeiten, mit denen Spieler bestimmen können, wie sie spielen möchten.

Star Wars Jedi: Survivor erscheint am 17. März für PlayStation 5. Bestellt Star Wars Jedi: Survivor vor*, um exklusive kosmetische Gegenstände zu erhalten, mit denen ihr Cal mit aus dem von Obi-Wan Kenobi inspirierten Paket “Jedi Survival” einkleiden könnt:*

• Kosmetisches Paket “Hermit”

• Laserschwert-Set “Hermit”

• Blaster-Set “Combustion”

Spieler können auch die Star Wars Jedi: Survivor Deluxe Edition* vorbestellen, um exklusive kosmetische Gegenstände freizuschalten, die ganz im Stil einiger der größten Helden der Galaxie sind:

• Kosmetisches Paket “Galactic Hero”

o Kosmetisches Paket “Scoundrel”

o Kosmetisches BD-1-Paket “Rugged”

o Blaster-Set “DL-44”

• Kosmetisches Paket “New Hero”

o Kosmetisches Paket “Rebel Hero”

o Kosmetisches BD-1-Paket “BD-Astro”

o Laserschwert-Set “Rebel Hero”

