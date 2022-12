Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Es ist an der Zeit, die Top-Downloads für PS5, PS4, PSVR und F2P im November zu enthüllen. God of War Ragnarök hat sich in den USA und Europa den Spitzenplatz für PS5 verdient, während Call of Duty: Modern Warfare II einen ähnlichen Sieg in den PS4-Charts errang, während Warzone 2.0 in den F2P-Charts die Spitze einnahm.

Die vollständige Chart Liste aus dem PlayStation Store findet ihr untenstehend.