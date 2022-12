PM: Entdeckt eine brutale neue Welt in Behemoth für PS VR2 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Erkundet und überlebt eine komplett neue, gnadenlose Welt. Prüft eure Willenskraft in jedem Moment. Das World-Building und die Geschichte von Behemoth verschmelzen mehrere Genre. Wir wollten das Framework eines epischen Abenteuers, in dem ihr euch mit gigantischen Monstern messt und gegen eine drohende Gefahr kämpft, die euch zu verzehren droht. Aber wir wollten auch den harten Überlebenskampf unserer Walking-Dead-Titel übernehmen – das Umfeld ist brutal und gnadenlos und ihr könnt euch auf niemanden außer euch selbst verlassen. Zu diesen Elementen mischen wir etwas Folklore-Horror durch Themen wie Opfer und Grausamkeit der Natur, Geheimnisse der Vergangenheit und Einblicke in dunkle Realitäten. In Behemoth ist die Furcht vor dem Unbekannten immer bei euch.

Der Ton der Geschichte ist hoffnungslos. Von Anfang an seid ihr in eine Welt geworfen, in der alle Hoffnung verloren scheint. Ihr müsst nahezu unbesiegbaren Monstern begegnen und euch auf eure Ideen verlassen, um sie zu besiegen. Im weiteren Fortschritt der Geschichte erlangt ihr Funken von Hoffnung – für die ihr dann aber auch jedes Mal wieder eine neue brutale Herausforderung bestehen müsst. Ihr müsst tief in die Geheimnisse der Welt eintauchen, um zu verstehen, was wirklich auf dem Spiel steht.

“Wir wollten eine Welt einfangen, die brutal und schön ist. Die Menschen hier sind alle ausgestoßen, in diese entlegene Ecke der Welt verschickt, um das Ende ihres Lebens zwischen Behemoths zu erleben und wir wollten die Gefahr und monolitische Größe der Kreaturen in der Landschaft reflektiert sehen. Große, hohe Klippen steigen in neblige Ungewissheit auf. Ein massiver Gletscher hängt über einer ruinierten Küste. Höhlen reichen durch Dunkelheit bis zu riesigen unterirdischen Seen. Und durch all das fädeln sich die alten Überbleibsel einer kollabierten Zivilisation und der Geheimnisse, die vielleicht immer noch in den Ruinen begraben liegen. Am Ende holt sich die Natur alles zurück. Und so fühlt es sich an, durch die Forsaken Lands zu wandern – dass euer Schicksal das gleiche sein könnte.” – Dylan Scher, Principal Concept Artist

Wir wollten nicht einfach nur die extrem taktilen Kampfmechanismen auf The Walking Dead: Saints and Sinners weiter entwickeln, sondern auch neue Innovationen bringen und entdecken, wie wir bekannte Mechanismen aufnehmen und erneuern können. Mit VR sind die Herausforderungen riesig im Vergleich zu Spielen auf einem Bildschirm, gerade wenn es um Nahkampf geht. Der Raum für Input ist durch die Hardware und die unvorhersehbaren Bewegungen der Spieler riesig und das macht die Entwicklung von KI-Gegnern zu einem komplexen Problem.

“In Saints and Sinners war Nahkampf nur eine Sache der Walker. in Behemoth müsst ihr menschliche Gegner besiegen, die clever sind und denken und fühlen. Der Kampf ist in der Physik verankert, also müssen echte Waffen zusammenschlagen können für Blocken und Parieren. Und auch wenn ihr Gegner angreift muss die KI den Winkel eures Angriffs bestimmen und in der Defensive das Schwert passend positionieren. Sie machen natürlich auch Fehler und so könnt ihr euer Schwer gegen ihre Körper bringen und ihnen Schaden zufügen.” – Todd Adamson, Creative Director

Eine andere Quelle für unsere Inspiration aus traditionellen Spielen ist der Enterhaken. Wir wollten hier wirklich die Gelegenheit nutzen, das Feature für VR ganz neu zu entwickeln und Spielern etwas Überraschendes zu geben, das wirklich Spaß macht.

“Normalerweise haben Enterhaken in Spielen eine Art “an diesen Ort zoomen”-Funktion. Ubnserer funktioniert anders – ihr könnt damit ein physisches Seil simulieren, wann immer ihr wollt. Ihr könnt das Seil dann ganz unterschiedlich einsetzen: klettern, etwas zu euch ziehen, einen Gegner einfangen und so weiter.” – Todd Adamson, Creative Director.

Die Bosskämpfe gegen die Behemoths sind etwas, das ihr erleben müsst. Monolithische Gegner zu bekämpfen ist eine Variante wie wir die bekannte Form des Bossbattles überraschend abwandeln und euch den Unterschied zwischen einem Spiel, das ihr spielt, und einem, in das ihr eintretet, zu zeigen. Im Headset sind die Monster angsteinflößend und riesig und sie stellen eine signifikante Herausforderung dar. Wenn ihr eins davon jagd, bringt euch das an eure Grenzen. Komplexe Reiserätsel, harte Landschaften voller verzweifelter Angreifer und fürchterlicher Überbleibsel einer uralten Krankheit stehen euch im Weg, wenn ihr die Behemoths jagt.

“Jeder versucht hier, in einem Land zu überleben, das sie nicht willkommen heißt. Die ersten Momente des Spiels bestehen schon daraus, dass ihr angegriffen und ausgeraubt werdet – und dann zum Sterben zurückgelassen werdet, ohne auch nur die traurigen Vorräte, die ihr dabei hattet. Das ist eine klare Ansage: wenn ihr überleben wollt, müsst ihr bereit sein, darum zu kämpfen. Und das sind nur die menschlichen Gegner. Wenn ihr eurem ersten Behemoth gegenüber tretet, sollttet ihr euch vorher darauf vorbereiten, wie riesig die Monster wirklich sind und wie viel es euch abverlangen wird, einen niederzuschlagen.” – Dylan Scher, Principal Concept Artist

Die Welt von Behemoth wird nicht nur eure Kampf- und Überlebensskills testen, sondern auch euren Willen. Die echten Tiefen dieses Horrors werden mehr Willenskraft von euch verlangen, und um die erst aufzubauen, könnte es im Fall eines Kampfes schon zu spät sein.