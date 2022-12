PM: Castlevania ist zurück! Entdeckt das neue DLC von Dead Cells: Return to Castlevania (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Castlevania ist zurück! Die unvergesslichen Charaktere und die Gothic-Kulisse treffen in einer nie dagewesenen Zusammenarbeit auf das rasante Kampfgeschehen des preisgekrönten Roguelites Dead Cells. Das soeben erst bei den Game Awards mit einem animierten Trailer angekündigte neue DLC von Dead Cells, Return to Castlevania, erscheint im 1. Quartal 2023!

Die Spieler treten in die Fußstapfen des Belmont-Clans und kämpfen sich vom Fuße des Schlosses von Graf Dracula bis zu seinem Thronsaal auf der Spitze des monströsen Bauwerks durch zwei Ebenen voller furchterregender Monsterhorden hindurch.

Ihr seid dabei nicht allein, da Richter Belmont und Alucard während eurer Quest erscheinen, euch durch die spärlich beleuchteten Gänge führen und euch (mehr oder weniger bereitwillig) mit schlagkräftigen Waffen versorgen. Dreimal dürft ihr raten, was das für Waffen sind! Setzt den Vampirkiller, das Kampfkreuz und Weihwasser sowie weitere legendäre Castlevania-Waffen ein, die alle sorgfältig in den rasanten Kampfmodus von Dead Cells übersetzt wurden, ohne dabei ihr klassisches Aussehen einzubüßen.

Die unverwechselbare Atmosphäre von Draculas Schloss wurde in zwei neuen Biomen nachgebildet. Ihr entdeckt geheime Räume, von Kerzen beleuchtete Korridore, Horden bösartiger Monster und natürlich Hühnerkeulen in den Wänden. Außerdem begegnen euch bekannte Gesichter und Orte aus der Serie auf eurem Weg, doch wir wollen noch ein paar Geheimnisse bewahren, also verraten wir nicht zu viel …

Kein Spiel ist komplett ohne Soundtrack und mit diesem DLC erhaltet ihr Zugriff auf einen alternativen In-Game-Soundtrack mit 51 der ursprünglichen Castlevania-Melodien, die ihr nicht nur im DLC, sondern im gesamten Spiel hören könnt. Darüber hinaus haben wir die 12legendärsten Tracks, wie Vampire Killer, Bloody Tears und Divine Bloodlines, als Soundtrack für die DLC-Levels neu interpretiert und dabei natürlich den Stil von Castlevania bewahrt.

Wie also konnten wir Konami davon überzeugen, ihr heiliges Stück Spielgeschichte neu zu erschaffen? Benjamin Laulan, COO von Evil Empire, packt aus:

“Ich war gerade in Kyoto in Japan, um am BitSummit (einem Indie-Spiel-Festival) teilzunehmen und mich mit verschiedenen potenziellen Partnern zu treffen, um eine physische Version von Dead Cells zu realisieren. Da Konami dort Publisher ist, waren sie natürlich Teil unserer Gespräche.

Da die Castlevania-Lizenz den Ursprung für so gut wie alles in Dead Cells bildet, lag es auf der Hand, auf sie zuzugehen. Während unserer Treffen dachte ich: ‘Falls sie uns veröffentlichen, wäre es so cool, wenn wir den japanischen Spielern einen Bonus in Form von Castlevania-Inhalten anbieten könnten, aber ich bezweifle, dass sie das erlauben würden …’. An diesem Punkt stellte ich mir nur etwas Kleines vor, wie einen Alucard-Skin und die Vampirkiller-Peitsche.

Dann wurde mir klar, dass sie ziemlich große Fans von Dead Cells sind, und dass es sehr wohl möglich sein würde, Castlevania-Inhalte hinzuzufügen, was anfangs unmöglich erschien. Nach und nach begann ich, ambitioniertere Pläne zu schmieden – wenn sie schon bereit sind, uns Inhalte aus ihrer legendären Lizenz verwenden zu lassen, warum dann nicht noch einen Schritt weiter gehen?

Damit war die Idee geboren, ein vollständiges DLC von Dead Cells im Format unserer vorherigen DLCs mit zwei Biomen, einem Boss, neuen Feinden, Waffen usw. zu präsentieren. Natürlich wurde der ursprüngliche Rahmen seitdem komplett gesprengt!

Einer unserer Künstler (der talentierte Maxime Bonin) hat in kürzester Zeit Entwürfe für den Look von Draculas Schloss und den berühmten Castlevania-Feinden im Dead-Cells-Universum entwickelt, wodurch wir eine kleine Präsentation, ein sogenanntes Pitch Deck, erstellen konnten. Danach brauchten wir nur noch ein weiteres Treffen mit Konami, um unsere Ideen zu präsentieren und zack – alle waren mit dem Konzept einverstanden! So also wurde Dead Cells: Return to Castlevania geboren. Manchmal muss man einfach nur fragen!”

Da haben wir es. Die wahre Geschichte hinter der Entstehung des DLCs.

Wie ihr sicherlich schon beim Lesen dieses Blogs bemerkt habt, haben wir jede Minute der Arbeit an dieser Hommage für eine der größten, wenn nicht sogar DER größten Inspirationen für Dead Cells genossen und die Castlevania-Serie mit Freude wieder zu ihren 2D-Action-Wurzeln zurückgeführt. Castlevania spielte eine große Rolle bei der Entwicklung von Dead Cells (es gibt bereits einen Uhrturm und etwa 5 Peitschen im Spiel, nicht sehr subtil!), daher war es eine große Ehre, an diesem Projekt zu arbeiten.

Das DLC erscheint im 1. Quartal 2023 auf PS4 und PS5.

*Dead Cells ist mit PlayStation Plus Extra verfügbar.