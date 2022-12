Dead Cells: Return to Castlevania - DLC thematisiert Konami-Klassiker

PC Switch XOne PS4 iOS Linux MacOS Android

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Das seit Mitte 2018 in seiner ursprünglichen Version veröffentlichte Dead Cells nimmt weiter an Umfang zu: Nach zusätzlichen Inhalten wie zum Beispiel Rise of the Giant, The Queen and the Sea oder The Bad Seed, die allesamt neue Schauplätze, Feinde oder auch Waffen umfassen, erwartet euch im ersten Quartal 2023 ein weiterer DLC.

Dessen Bezeichnung Return to Castlevania ist Programm, steht doch dieses Mal Konamis Klassiker Castlevania im Mittelpunkt. Oder um es mit den Worten der Entwickler zu sagen: „Eine der größten, wenn nicht DIE größte Inspiration für Dead Cells wird in unserem rasanten, frenetischen Gameplay mit unserem bisher ehrgeizigsten DLC neu interpretiert.“

Inhaltlich erwartet euch Draculas Schloss, das in zwei neuartige Biome aufgeteilt wurde und bis zu dessen Thronsaal ihr euch durchschlagen müsst, wenn ihr erfolgreich sein wollt. Hinzu kommen berühmte Waffen aus Castlevania wie zum Beispiel die Vampirkiller-Peitsche oder auch Kampfkreuz und Weihwasser, und auch auf bekannte Charaktere – namentlich Richter Belmont und Alucard – werdet ihr in den Korridoren des Schlosses im Rahmen der Story treffen.

Ebenfalls enthalten in Return to Castlevania ist ein alternativer Soundtrack, der 51 der ursprünglichen Castlevania-Melodien umfasst. Hinzu kommen zwölf der „legendärsten“ Tracks (unter anderem „Vampire Killer“, „Bloody Tears“ und „Divine“ Bloodlines), die für die neuartigen Levels „neu interpretiert [wurden] und dabei natürlich den Stil von Castlevania bewahren“.

Im Gegensatz zu den vorherigen größeren Downloadinhalten, die 4,99 Euro kosten, beträgt der Preis für Return to Castlevania 9,99 Euro. Als Gründe dafür nennt Motion Twin sowohl den „viel größeren“ Umfang im Vergleich zu den anderen DLCs als auch die Einbeziehung der Castlevania-Marke.