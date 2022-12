PM: Wayfinder ist ein neues charakterbasiertes Online-RPG (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wir von Airship Syndicate lieben es, einzigartige Welten zu erschaffen, die interessante Charaktere mitbringen. In früheren Spielen wie Darksiders Genesis, Ruined King: A League of Legends Story und Batlle Chasers: Nightwar haben wir uns damit beschäftigt, unsere Version von Welten und Charakteren zu erschaffen, die ihr schon kanntet. Wir freuen uns jetzt sehr, mit Digital Extremes an diesem Abenteuer zusammenzuarbeiten, weil sie mit Warframe Pioniere im Bereich des Free-To-Play-Spielens sind.

Die Welt von Evenor liegt in Scherben. Ihr müsst die Macht eines Wayfinders nutzen, um das Chaos zu kontrollieren, das die Welt überrannt hat. Verbündet euch mit Freunden, um eure Fähigkeiten auszubauen und eure actiongeladenen endlosen Abenteuer mit vielen personalisierbaren Modifikationen zu kontrollieren, während ihr durch eine immersive Welt reist und dabei sammelt und erschafft.

Angeleitet von dem dem berühmten Künstler Joe Madureira eigenen Stil bekannter Spiele und Comics haben wir mit Wayfinder unsere Version einer Onlinewelt geschaffen, die euch einlädt, zu erforschen, zu sammeln und mit Freunden zu teilen. Ihr seid einige der letzten Champions einer sterbenden Welt. Diebe und Plünderer kämpfen um die Fetzen, die zurückgeblieben sind. Ihr seid ein Echo gefallenen Heldentums, aber ihr habt den Gloom überlebt, der die Welt verzerrt und seid mit der Macht, ihn zu bekämpfen, zurückgekehrt. Mit den anderen Wayfindern müsst ihr eure neugefundenen Kräfte und mystische Technologien einsetzen, um eure Leute zu verteidigen. Ihr müsst in Regionen vordringen, die an den Gloom verloren gegangen sind und einen Weg durch die Dunkelheit finden.

Um den Gloom zu überwinden müsst ihr Abenteuer in Dungeon-artigen Bereichen namens Lost Zones bewältigen. Ihr werdet auf Gegner und Bosse treffen, um Ressourcen zu sammeln, mit denen ihr hochlevelt und euren Character modifizieren könnt – und auch Waffen schaffen könnt, die euch schon lange ins Auge gefallen sind.

Aber ihr habt die Macht, den Gloom zu kontrollieren und zu verändern, sodass jede Lost Zone, die ihr betretet, einzigartig für eure Session wird. Euer Gloom-Dagger, den jeder Wayfinder parat hält, erlaubt euch, das Chaos zu kontrollieren und Mutationen auf eure Jagden und Expeditionen anzuwenden. Ihr habt die Macht zu kontrollieren, welche Gegner euch begegnen können und welche Ressourcen ihr gerne hättet – aber natürlich beeinflussen eure Entscheidungen auch die Gesundheit der Gegner, Gefahren in der Umgebung und mehr.

Ihr werdet vielbeschäftigte Abentuerer in der Welt von Evenor sein, weil ihr hier viel zu entdecken habt: von Lore über Bücher, von Sidequests bis zu Sammelgegenständen. Außerhalb der Lost Zones könnt ihr in einer immersiven offenen Welt reisen. Ihr werdet auf andere Wayfinders treffen und mit ihnen Neben-Ziele wie Weltbosse, Events und mehr bewältigen. Ihr werdet eure Ausrüstung hochleveln können, mit Freunden abhängen und neue Waffen erschaffen oder sogar euer Apartment dekorieren.

Obwohl unser Spiel ein charakterbasiertes RPG mit einer mächtigen und vielfältigen Gruppe von Charaktern ist, die alle durch gemeinsame Vergangenheiten oder Beziehungen verbunden sind, könnt ihr sie anpassen in ihrem Aussehen und auch der Spielweise. Ihr wollt jemanden wie Wingrave nehmen, der traditionell als Tank unterstützt, und ihn mit einer Fernkampfwaffe ausstatten, damit er kritische Hits mitbringt? Kein Problem! Jeder Wayfinder kann jede Waffe nutzen und ihr könnt sie weiter an euren Spielstil anpassen, indem ihr Modifikationen nutzt, die ihr im Spiel findet.

Wir glauben, dass wir dieses Spiel mit der Community aufbauen sollten und wir freuen uns auf unsere Rese mit der PlayStation-Familie.

Wayfinder startet Ende 2023 als ein Free-To-Play-Titel. Bis demnächst!