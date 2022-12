PM: Wild Hearts enthüllt den neusten Kemono, den mächtigen, geflügelten Amaterasu (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

In Wild Hearts findet ihr eine einzigartige Variation des Jagdgenres, in dem ihr dank technologischer Entwicklungen eine Chance habt, riesige Biester zu erlegen, die mit der destruktiven Macht der Natur ausgestattet sind. Diese Biester heißen Kemono und haben sich im Laufe der Zeit mit natürlichen Elementen verbunden, sodass sie ihre Umgebung an ihre Bedürfnisse anpassen konnten – zum Leidwesen der Bevölkerung von Azuma.

Man weiß nicht, wieso sie ihre Macht und Verzweiflung auf diesen einst friedlichen Ort konzentrieren, aber sie müssen aufgehalten werden. Und nur ein besonders fähiger und listiger Jäger kann eine Chance haben – ihr seid solche Jäger.

Wenn ihr gegen die gigantischen Biester kämpft, seid ihr nicht auf List und Waffen beschränkt – ihr habt auch die Macht von Karakuri, einer alten Technologie, die ihr beherrscht und mit der ihr die Geschicke zu euren Gunsten wenden wollt. Setzt Karakuri ein, um Schwachstellen zu entdecken oder eine andere Angriffsposition zu haben. Einige werden euch helfen, euch gegen die schlimmsten Angriffe des Kemono zu verteidigen, sodass ihr die Chance habt, es niederstrecken.

Ihr müsst wissen, dass jeder Kemono eigene Stärken und Schwächen hat, die weise Jäger schon vor der Jagd in Erfahrung bringen. In diesem Artikel zeigen wir euch einen der mächtigsten Gegner, denen ihr in Wild Hearts begegnen werdet. Einer mit einem strahlenden Gefieder, einem ohrenbetäubenden Brüllen und einer unstillbaren Wut, die so heiß brennt wie ein Hochofen.

Der Bird of Auspice soll schon mehrere Jahrhunderte leben…

Der majestätische Amaterasu beflügelt schon seit Jahrhunderten die Phantasie der Leute in Azuma. Die geflügelte Kreatur mit ihrem feurigen Federkleid ist gleichzeitig faszinierend und angsteinflößend. Sie zieht Energie aus der Lebensenergie um sie herum und kombiniert sie mit der ihrer scheinbar endlosen Wut. Ist sie einmal wirklich verärgert und hat genug Macht gesammelt, sollten sich alle Jäger verstecken – sonst riskieren sie, in der Einflusszone eines explosiven Angriffs zu sein. Beobachtet die Farbe des Gefieders genau, damit ihr solche Angriffe vermeiden könnt – je röter die Farbe, desto näher seid ihr an den gefährlichsten Aspekten.

Wenn ihr auf einen Amaterasu trefft, solltet ihr euch vor mehr als nur seinem scharfen Schnabel und seinen Klauen in Acht nehmen – selbst seine Federn können eure Jagd frühzeitig beenden. Eure Angriffe müssen sich darauf konzentrieren, den Vogel zu Boden zu bringen, indem ihr seine Flügel angreift oder ihn mit einer Harpune festnagelt. Sucht nach dieser herausfordernden Beute in der Richtung der untergehenden Sonne zwischen den grasbewachsenen Flächen und öden, verlassenenTempeln im Westen. Er ist am eindrucksvollsten im Sonnenuntergang, wenn auch die Herbstblätter und das Pampasgras durch die verlassenen Tempel wehen.

Ist die Jagd vorbei wird euch der Kemono auch Materialien liefern, aus denen ihr neue Gegenstände wie bessere Rüstung machen könnt. Je mehr ihr jagd, desto mehr Materialien sammelt ihr, und desto größere Beute könnt ihr euch beim nächsten mal vornehmen.

Ihr könnt euch entscheiden, alleine zu jagen und alle Beute für euch zu behalten, oder als Pack mit bis zu zwei weiteren Spielern, sodass ihr größere Pläne und besondere Missionen in Angriff nehmen könnt.

Wild Hearts wurde von Omega Force entwickelt, dem japanischen Studio, das auch hinter dem Dynasty-Warriors-Franchise steckt. Es nimmt euch mit auf ein episches Abenteuer in einer fantastischen Welt inspiriert vom feudalen Japan. Bereitet euch darauf vor, ab dem 17. Februar der Jagd beizutreten.

Bestellt die Karakuri Edition jetzt vor und ihr könnt euch sicher sein, dass ihr einen bleibenden Eindruck bei den anderen Jägern hinterlassen werdet. Die Edition enthält das Basisspiel und sechs exklusive Gegenstände: Die Karakuri-Samurai- und Karakuri-Ninja-Ausrüstungen, eine dekorative Tsukumo-Laterne und drei Emotes. Wenn ihr die Kakuri-Edition vorbestellt, erhaltet ihr außerdem den Ferocious Kemono Emote und fünf Chatstempel.