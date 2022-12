PM: Final Fantasy XVI erscheint am 22. Juni 2023 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass der neueste eigenständige Teil der gefeierten Final Fantasy-Reihe, Final Fantasy XVI, am 22. Juni erscheinen wird. Vorbestellungen für die digitalen Standard- und Deluxe-Editionen gehen heute im PlayStation Store online!

Final Fantasy XVI ist eine epische Dark Fantasy-Welt, die in Valisthea spielt, einem Land, das mit dem Licht der Mutterkristalle gesegnet ist und in dem der Frieden ins Wanken gerät, als die Ausbreitung der Fäule die Herrschaft zu zerstören droht. Über das Schicksal des Landes entscheiden die Esper, mächtige beschworene Bestien, und ihre Domini, Männer und Frauen, die mit der Fähigkeit gesegnet sind, sie zu rufen und zu beherrschen.

Dies ist die Geschichte von Clive Rosfield, einem Krieger, dem der Titel “Erster Schild von Rosaria” verliehen wurde und der geschworen hat, seinen jüngeren Bruder Joshua, den Dominus des Phönix, Esper des Feuers, zu schützen. Schon bald wird Clive in eine große Tragödie verwickelt und schwört Rache an dem dunklen Esper Ifrit, einem geheimnisvollen Wesen, das Unheil über ihn bringt.

Als erstes vollwertiges Action-Rollenspiel der Final Fantasy-Reihe, das für die PS5 entwickelt wurde, verfügt Final Fantasy XVI über ein einzigartiges Kampfsystem, in dem du nicht nur mit Esper-Kräften kämpfst, die in deinen Schwertkampf eingewoben sind, sondern auch selbst Esper steuern kannst! Wechsle in rasanten Echtzeit-Actionkämpfen nacheinander zwischen Clives Esper-Fähigkeiten und nimm in der Rolle eines Esper an dynamischen Kämpfen teil, während sie gegeneinander antreten. Im Folgenden erfährst du mehr über sie und entdeckst, wie sie dir helfen, Feuer mit Feuer (und anderen Elementen) zu bekämpfen!

Bei Duellen zwischen Domini erwarten dich gewaltige Zusammenstöße ihrer Esper!

Nutze verschiedene Fertigkeiten, um dich in den rasanten Kämpfen zu behaupten!

Dank der unterschiedlichen Spieleinstellungen kann jeder Clives Abenteuer erleben – von erfahrenen Action-Gamern bis hin zu jenen, die einfach nur in die Geschichte eintauchen wollen.

Wir führen einen auf die Geschichte fokussierten Modus ein, der für Spieler empfohlen wird, die mit Actionspielen weniger vertraut sind und sich mehr auf die Story-Elemente des Spiels konzentrieren wollen. In diesem Modus weicht Clive einigen Angriffen automatisch aus und epische Esper-Kombos können mit einzelnen Tasten ausgelöst werden. Der actionorientierte Modus, in dem der Spieler jede Aktion von Clive steuert, ist für diejenigen gedacht, die von ihren Fähigkeiten überzeugt sind – oder sie testen wollen!

Torgal – Clives treuer vierbeiniger Begleiter.

Ein weiterer Spross des Nordens, der im Hause Rosfield aufgenommen wurde. Auf einem seiner Feldzüge in die Nördlichen Gebiete fand Großherzog Elwin Torgal allein auf einem Schneefeld und schenkte den Welpen seinen beiden Söhnen. Über zehn Jahre nach der Tragödie, die die herzogliche Linie fast auslöschte, findet er wieder mit Clive zusammen, und steht seinem Herrchen nun mit derselben Treue wie einst zur Seite.

Clives tierischer Gefährte weicht im Kampf nie von seiner Seite und macht auch vor Gegnern nicht halt. Zudem kann Torgal Clives Wunden heilen – wenn sein Herrchen ihm zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Kommandos gibt, sind die beiden ein unschlagbares Paar.

Die Welt rettet sich schließlich nicht allein.

An bestimmten Punkten während Clives Abenteuer wird er von tapferen Gefährten unterstützt, die mit ihm in den Kampf ziehen. Die Zusammenstellung der Gruppe verändert sich dabei mit dem Verlauf der Geschichte. Im Gegensatz zu Torgal können diesen Begleitern keine Anweisungen gegeben werden, da sie selbstständig kämpfen.

Einer dieser Begleiter, Cidolfus Telamon, ist ein ehemaliger Soldat aus fernen Landen, der von seinen Freunden kurz »Cid« genannt wird. Er strebt nach einer Welt, in der Träger und Domini ihrem schweren Schicksal entkommen und in Freiheit leben können. Sein tüftlerisches Talent nutzt er, um Wege zum Überleben im Toten Land zu finden, wozu er und seine Gefolgschaft von Gleichgesinnten quasi gezwungen sind. Cid ist auch ein Dominus – die Macht von Ramuh erwachte in ihm, kurz nachdem er in Valisthea anlandete. Mit dieser Kraft gelang es ihm, in kurzer Zeit in den Rängen der Waluther Armee aufzusteigen – wo sich seine Wege mit jenen einer gewissen Benedikta Harman kreuzten …

Die Liste der deutschen Synchronsprecher wurde heute ebenfalls veröffentlicht! Im Folgenden kannst du einen Blick darauf werfen, wer die Charaktere von Final Fantasy XVI zum Leben erwecken wird:

-) Clive Rosfield – Vincent Fallow

-) Joshua Rosfield – Gianluca Calafato

-) Jill Warrick (Kind) – Josephine Schmidt

-) Jill Warrick (junge Erwachsene) – Maria Koschny

-) Cidolfus Telamon – Daniel Welbat

-) Benedikta Harman – Kaya Marie Möller

-) Hugo Kupka – Tilo Schmitz

-) Dion Lesage – Toni Michael Sattler

-) Barnabas Tharmr – Johann Fohl

Wir hoffen, dass all diese Informationen deine Vorfreude auf die Veröffentlichung des Spiels am 22. Juni noch mehr gesteigert haben! Mehr über diese Charaktere und die neuesten Informationen findest du auf der offiziellen Website von Final Fantasy XVI. Außerdem kannst du das Spiel noch heute im PlayStation Store vorbestellen!