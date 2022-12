Deutscher Entwicklerpreis 2022: Hauptpreis geht an Wandering Village

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Am gestrigen 8.12.2022 fand in Köln die Verleihung des Deutschen Entwicklerpreis 2022 vor rund 500 Gästen statt, erstmals nach zwei Jahren Pausen also wieder als "Präsenzveranstaltung". Der Jury waren insgesamt 190 Titel zur Begutachtung vorgelegt werden. Und die Gewinner sind...



Bestes Deutsches Spiel: The Wandering Village (Stray Fawn Studio, Zürich – Schweiz); https://strayfawnstudio.com

(Stray Fawn Studio, Zürich – Schweiz); https://strayfawnstudio.com Bestes Indie Game: Revita (BenStar, Buchenbach); https://revitagame.com

(BenStar, Buchenbach); https://revitagame.com Bestes Casual Game: LEGO Bricktales (ClockStone, Innsbruck – Österreich); https://clockstone.com

(ClockStone, Innsbruck – Österreich); https://clockstone.com Bestes Game Beyond Entertainment: Beholder 3 (Paintbucket Games, Berlin); https://paintbucket.de

(Paintbucket Games, Berlin); https://paintbucket.de Bestes Gamedesign: LEGO Bricktales (ClockStone, Innsbruck – Österreich); https://clockstone.com

(ClockStone, Innsbruck – Österreich); https://clockstone.com Bestes Audiodesign: ITORAH (Grimbart Tales, Kaiserslautern); www.grimbart-tales.com

(Grimbart Tales, Kaiserslautern); www.grimbart-tales.com Beste Grafik: LEGO Bricktales (ClockStone, Innsbruck – Österreich); https://clockstone.com

(ClockStone, Innsbruck – Österreich); https://clockstone.com Beste Story: Beholder 3 (Paintbucket Games, Berlin); https://paintbucket.de

(Paintbucket Games, Berlin); https://paintbucket.de Beste Technische Leistung: The Wandering Village (Stray Fawn Studio, Zürich – Schweiz); https://strayfawnstudio.com

(Stray Fawn Studio, Zürich – Schweiz); https://strayfawnstudio.com Innovationspreis: The Wandering Village (Stray Fawn Studio, Zürich – Schweiz); https://strayfawnstudio.com

(Stray Fawn Studio, Zürich – Schweiz); https://strayfawnstudio.com Sonderpreis für Soziales Engagement – präsentiert von Gaming-Aid e.V.: Antura & the Letters (Cologne Game Lab & Video Game Without Borders, Köln); www.antura.org

(Cologne Game Lab & Video Game Without Borders, Köln); www.antura.org Ubisoft Newcomer Award: Paws and Leaves - A Thracian Tale (grownarts, Brake); https://grownarts.com

(grownarts, Brake); https://grownarts.com NRW-Förderpreis für junge Entwicklerinnen: Casilda de Zulueta (Köln);

https://gatdesoia.es

Wir gratulieren den Gewinnern – zumal der Zeitpunkt der Veranstaltung, kurz vor den Game Awards, nicht sehr viel ungünstiger hätte liegen können.