PM: Game Awards 2022: Gewinner, Neuankündigungen und mehr bei der Premiere der Video Game Awards Show (Microsoft Xbox Wire)

Bei den Game Awards wurden die kreativen und technischen Spitzenleistungen der Videospielindustrie gefeiert. Unter der Moderation von Geoff Keighley und mit Gastmoderator*innen wie Al Pacino, Rahul Kohli, Halsey, Keegan-Michael Key und vielen anderen war es eine aufregende Veranstaltung, bei der die fantastischsten Momente des Gaming-Jahres 2022 gefeiert wurden.

Die Arbeit herausragender Spiele-Entwickler*innen wurde mit Preisen in Kategorien wie Game of the Year, Best Sim/Strategy Game, Best Action/Adventure Game, Best Sports/Racing Game und vielen weiteren geehrt. Xbox freut sich über die Nominierung von As Dusk Falls für Games for Impact und Innovation in Accessibility sowie der Nominierung von Starfield in der Kategorie Most Anticipated Game.

16 der nominierten Spiele des Abends sind bereits jetzt im Xbox Game Pass und PC Game Pass spielbar. Hier ist eine vollständige Liste:

Zusätzlich gab es im Laufe des Abends jede Menge Neuigkeiten und Enthüllungen über kommende Spiele, die 2023 und darüber hinaus erscheinen werden. Im Folgenden findest Du eine Zusammenfassung der größten News, die bekannt gegeben wurden.

Diablo IV erhält Release-Datum: Bestell jetzt im Xbox Store vor!

Ab Samstag, den 6. Juni 2023 schlüpfst Du wieder in die Rolle großartiger Held*innen und steigst tief in Krypten, Höhlen und Katakomben von Diablo IV ein. Ob auf Xbox Series X|S, Xbox One oder Windows – es wird Zeit hungrigen Dämonen und machtgierigen Kultist*innen in den Hintern zu treten! Verbessere Deine Fähigkeiten, entdecke mächtige Ausrüstung und rette die Welt. Du kannst es gar nicht abwarten? Dann bestelle Diablo IV jetzt in einer beliebigen Version im Xbox Store und profitiere vom Early Access zur Open Beta und sichere Dir exklusiv das Light Bearer Mount.

Crash Team Rumble angekündigt

Held*innen und Schurk*innen des Crash Bandicoot-Universums treffen in Crash Team Rumble aufeinander und treten in einer epischen 4v4-Meisterschaft an. Jedes der beiden Teams stürzt sich in abgedrehte Abenteuer und hüpft über die Inseln, um die meisten Wumpas zu sammeln.

Blue Protocol angekündigt

Werde Held*in Deines eigenen Fantasy-Abenteuers in Blue Protocol, dem neuen kostenlosen Online Action-RPG von Bandai Namco und Amazon Games, das 2023 erscheint. Erforsche die wunderschöne und gefährliche Welt von Regnas in fesselnden Abenteuern und entwickle Deinen Charakter ganz nach Deinen individuellen Vorstellungen. Wirf einen Blick in den Enthüllungstrailer in der Show und erfahre mehr.

Neues Gameplay von Space Marine 2

Kaum zu glauben, dass seit der großen Enthüllung von Warhammer 40.000: Space Marine 2 bereits ein Jahr vergangen ist. Bei den diesjährigen Game Awards konnten Fans einen ersten ausführlichen Blick auf die massiven Space Marines werfen, die das Original-Spiel so brutal gut gemacht haben.

Focus Entertainment enthüllt Banishers: Ghosts of New Eden

Nach dem Erfolg des narrativen Rollenspiels Vampyr enthüllten Focus Entertainment und Don’t Nod Banishers: Ghosts of New Eden, das bisher ehrgeizigste Projekt der beiden Studios. Der Enthüllungstrailer besticht durch einen einprägsamen Stil, starke Charaktere und eine fesselnde Handlung in einer mysteriösen Fantasy-Welt.

Star Wars: Jedi Survivor zeigt neuen Trailer

Grund zur Freude für alle Star Wars Fans: Im Zuge der Show wurde ein neuer Trailer zu Star Wars: Jedi Survivor enthüllt – gemeinsam mit dem Versprechen, dass Cal Kestis am 17. März 2023 auf die Xbox Series X|S zurückkehrt. Xbox Game Pass Ultimate- und EA Play-Mitglieder können Cals frühere Abenteuer in Star Wars Jedi: Fallen Order nachholen und vom 9. Dezember bis zum 20. Januar alle Inhalte der Deluxe Edition als Perk erhalten.

Bestelle Star Wars Jedi: Survivor jetzt im Xbox Store vor und sichere Dir exklusive kosmetische Items – wie das von Obi-Wan Kenobi inspirierte Jedi Survivor Cosmetic Pack. Xbox Game Pass Ultimate- und EA Play-Mitglieder erhalten außerdem einen Rabatt von 10 Prozent auf den Kaufpreis.

Wild Hearts startet Pre-order zusammen mit der Enthüllung von Deathstalker

Bist du bereit, Deine Fähigkeiten und Dein Glück gegen die riesigen Bestien wie Wild Hearts’ Deathstalker zu testen? Dann schließe Dich der Jagd ab dem 17. Februar 2023 an, indem Du die Karakuri Edition jetzt im Xbox Store vorbestellst. Diese Edition enthält das Grundspiel und sechs exklusive Gegenstände. In Kürze werden wir hier auf Xbox Wire mehr über Wild Hearts und den Deathstalker berichten.

Betritt den 90er Jahre Action-Film Crime Boss: Rockay City

505 Games zeigte Crime Boss: Rockay City, in dessen Mittelpunkt ein gewisser Travis Baker steht, der versucht, den Unterweltthron von Rockay City durch eine Reihe von Revierkämpfen und Raubüberfällen zu erobern. Das Spiel lässt die nostalgischen Erinnerungen an 90er Jahre Actionfilme aufleben. Michael Rooker, Kim Basinger, Danny Glover, Damion Poitier, Danny Trejo, Vanilla Ice und der legendäre Chuck Norris sorgen für eine absolut epische Besetzung, die das nostalgische Feeling unterstreicht. Weitere News zu Crime Boss: Rockay City folgen in Kürze.

Freue Dich 2023 auf den retro-futuristischen Plattformer Replaced im Xbox Game Pass

Zu Beginn dieses Jahres trafen Coatsink und Thunderful die schwierige Entscheidung, Replaced zu verschieben. Seit dieser Ankündigung gruppierten sich die Sad Cat Studios neu und nahmen die Arbeit am Spiel wieder auf. Nun hat das Team mit einem brandneuen Trailer, der einen genaueren Blick auf die Welt des Spiels, die Kämpfe und die Musik wirft, einen vielversprechenden Eindruck vermittelt. Ein weiterer Grund zur Freude: Replaced erscheint 2023 als Teil des Xbox Game Pass.

Neues Hellboy-Spiel enthüllt

Hellboy Web of Wyrd, das bei den Game Awards enthüllt wurde, ist ein Action-Adventure im Schurkenstil mit einer originellen Geschichte. Entwickelt wurde die Story in Zusammenarbeit mit Dark Horse Comics und Schöpfer Mike Mignola. In diesem wortwörtlich monströsen Kampfspiel kombinierst Du harte Nah- und gezielte Fernkampfangriffe, um eine Vielzahl albtraumhafter Gegner zu besiegen. Weitere Details findest Du hier.

Party Animals erscheint zu Beginn 2023 als Teil des Xbox Game Pass

Mach Dich zu Beginn von 2023 bereit für die Party auf Xbox und Windows! Party Animals ist ein physikbasierter Multiplayer, in dem Du als eines von mehreren felligen Viechern gegen Deine Freund*innen antrittst. Es warten Wettkämpfe in verschiedenen Modi und auf verschiedenen Karten mit einer Vielzahl von witzigen und überdrehten Waffen. Schau Dir den neuen Trailer von den Game Awards an und haltet schau regelmäßig auf Xbox Wire DACH vorbei, um weitere Details zum Start des Spiels als Teil des Xbox Game Pass 2023 zu erfahren.

Erste Gameplay-Eindrücke zu Dune: Awakening

Ein erster Gameplay-Reveal zu Dune: Awakening verspricht Großartiges: Etwas Großes kommt auf alle Science Fiction-Fans zu:Der neue Gameplay-Trailer zeigt Elemente des Open World Survival-MMOs, das im reichhaltigen Universum von Frank Herberts Dune spielt. Begib Dich auf die Suche nach Wasser, kümmere Dich um den Bau von Unterkünften, trotze tödlichen Stürmen und erlange die Kontrolle über das begehrte Spice. Melde Dich bereits jetzt für die Beta an unter: duneawakening.com.

Meet Your Maker startet Frühling 2023

Meet Your Maker steht kurz davor, Dir die Schlüssel zum postapokalyptischen Ödland zu übergeben – und zwar schon im Frühling 2023. Dieses Bau- und Abenteuerspiel wird vollständig von nutzergenerierten Inhalten gesteuert. Anstatt ein standardmäßiges FPS-Erlebnis zu entwerfen, bietet Behaviour Interactive einen Werkzeugkasten mit Blöcken, Fallen, Wachen und vielem mehr an, der ganz zum Experimentieren einlädt.

Company of Heroes III bringt den Kampf auf Konsole

Relic Entertainment und Sega kündigten an, dass sie den beliebten Taktik-Titel Company Heroes III im nächsten Jahr auf die Xbox Series X|S bringen. Das Spiel wird in allen Details auf die Konsole angepasst und bietet mit der taktischen Pausenfunktion (wie in XCOM: Enemy Unknown) sowie der dynamischen Kampagnenkarte mit Kriegsschauplätzen in Italien und Nordafrika jede Menge packende Inhalte.

Fall Guys und Fortnite erwecken die Charaktere von Gears of War zum Leben

Fall Guys wird eine weitere Reihe von Legenden aus dem Pantheon der Videospiele im Blunderdome willkommen heißen. Marcus Fenix und die Gears of War Franchise-Lieblinge Kait Diaz und General RAAM sind bereit, die Arena aufzumischen. Außerdem kehren Marcus Fenix und Kait Diaz diese Woche auf die Fortnite Battle Royale-Insel zurück – zusammen mit weiteren Gegenständen aus dem Delta One Set.

Call of Duty: Modern Warfare II Raid Episode 01 erscheint am 14. Dezember

Zusätzlich gab es einen ersten Einblick in Raid, das am 14. Dezember sein Debüt in Modern Warfare II geben wird. Ein Team von drei Spieler*innen muss zusammenarbeiten, um erfolgreich ein verstecktes U-Boot-Dock innerhalb der Grenzen von Urzikstan und Al Mazrah zu infiltrieren. Schließe die erste Episode ab, um den neuen Operator Gaz, freizuschalten. Den Enthüllungstrailer zu Episode 1 von Raid findest Du hier.

Supercharged zeigt Trailer zu Atomic Heart

Focus Entertainment und Mundfish zeigen einen neuen Trailer zu ihrem kommenden Spiel Atomic Heart. Stürze Dich in ein Action-RPG, das in der verrückten Utopie einer alternativen Welt nach dem Zweiten Weltkrieg spielt. Das Spiel erscheint am 21. Februar auf Xbox Series X|S, Xbox One sowie im Xbox Game Pass und ist ab sofort im Xbox Store vorbestellbar. Auch Xbox Game Pass-Mitglieder können das Spiel bereits jetzt vorinstallieren.

Remnant II zeigt einen ersten Trailer

Gearbox Publishing und Gunfire Games haben bekannt gegeben, dass eine Fortsetzung des Bestsellers Remnant: From the Ashes in Arbeit ist. In dieser Welt treten die letzten Überreste der Menschheit gegen die Mächte des Bösen an. Remnant II erweitert die Formel des Koop-Shooters mit Survival-Elementen um neue, ungesehene Welten voller tödlicher Überraschungen und Begegnungen, wenn es 2023 auf Xbox Series X|S erscheint. Wir berichten bald mehr über Remnant II auf Xbox Wire, also bleibt dran.