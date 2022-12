Valiant Hearts - Coming Home: Adventure erscheint exklusiv bei Netflix

iOS Android

Valiant Hearts - The Great War aus dem Jahr 2014 (im Test mit Wertung 8.5) erhält einen Nachfolger. Im Gegensatz zum über acht Jahre alten Spiel wird das auf den The Game Awards 2022 erstmals vorgestellte Valiant Hearts - Coming Home jedoch – zumindest vorerst – exklusiv für Netflix erscheinen, sodass zum Spielen ein entsprechendes Abo erforderlich ist.

Im Mittelpunkt des Adventures steht das 369. Infanterieregiment – gemeinhin als „Harlem Hellfighters“ bezeichnet –, bei dem es sich um die erste afroamerikanische Infanterieeinheit handelte, die 1917 im Ersten Weltkrieg an der Front kämpfte. Behandelt werden sollen in Valiant Hearts - Coming Home solche Themen wie Aufopferung, Überleben oder auch Freundschaft. In Bezug auf das Gameplay soll euch eine Mischung aus Erkundung, Denkaufgaben und Action erwarten.

Im Verlauf des als „emotionsgeladen“ und „erzählerisch ansprechend“ bezeichneten Spiels werdet ihr vier Charaktere begleiten, die sich mit der „überwältigenden Realität des Krieges auseinandersetzen müssen“. Der Hund Walt, der bereits im ersten Teil vorhanden war, wird euch zudem beim Lösen von Rätseln unterstützen. In der Beschreibung zum unten eingebetteten Ankündigungstrailer heißt es: