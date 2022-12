PM: Valiant Hearts: Coming Home erscheint Anfang 2023 für Netflix (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 9. Dezember 2022 – Valiant Hearts: Coming Home wurde bei den The Game Awards enthüllt und bietet Spieler:innen einen ersten Blick auf die Fortsetzung des preisgekrönten Valiant Hearts: The Great War®. Valiant Hearts: Coming Home erscheint Anfang 2023 exklusiv für Netflix über die Netflix App, auf die mobil über verschiedenste Endgeräte zugegriffen werden kann.

Valiant Hearts: Coming Home ist ein narratives Spiel, welches vier Charaktere in einer Geschichte über Freundschaft, Überleben und Aufopferung begleitet, während sie mit den dramatischen Auswirkungen des Krieges umgehen müssen. Valiant Hearts: Coming Home schildert dabei einen Teil der Geschichte der Harlem Hellfighters, der ersten afroamerikanischen Infanterieeinheit, die im Ersten Weltkrieg kämpfte. Walt, der treue Hundebegleiter aus dem ersten Teil des Spiels, kehrt zudem zurück und hilft den Spieler:innen bei der Lösung verschiedener Rätsel.

Valiant Hearts: Coming Home wird von dem ursprünglichen Kernteam des ersten Teils in Ubisoft Montpellier und in enger Zusammenarbeit mit Old Skull Games entwickelt. Es ist das erste von drei Mobile-Spielen, die Ubisoft und Netflix ab 2023 exklusiv für alle, die ein Netflix-Abo besitzen, entwickelt.

