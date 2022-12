PM: Game Pass: Schnapp Dir ab dem 12. Dezember krasse Boni von Riot Games (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Schon im Juni gab es für alle Riot Games-Fans während des Xbox & Bethesda Showcase spannende Neuigkeiten: Riots größte PC und Mobile-Games werden bald Teil des Game Pass. Bereits ab Montag, dem 12. Dezember spielst Du als Mitglied des Game Pass nicht nur die größten Riot-Hits gratis, Du profitierst auch von fantastischen Boni!

Downloade am besten direkt die Xbox-App für PC oder update sie auf den neusten Stand, um für die kommende Action auf dem neuesten Stand zu sein. Pünktlich zum 12. Dezember erhältst Du alle nötigen Informationen, wie Du schnell und einfach Deinen Riot-Account erstellst und mit Deinem Game Pass-Account verknüpfst. Sobald das erledigt ist, kann die Party starten! Und was wäre eine Party ohne Geschenke? Deshalb erhältst Du attraktive Boni für die verschiedenen Riot Games:

Schnapp Dir diese Boni für Riot Games mit Xbox Game Pass

Valorant:

League of Legends:

Legends of Runeterra:

Teamfight Tactics:

League of Legends: Wild Rift (erscheint im Januar):

Jetzt heißt es schnell sein! Alle Nutzer*innen, die ihre Accounts bis zum 1. Januar 2023 verknüpfen, erhalten weitere, zeitlich begrenzte Boni.

Weitere Informationen zu Riot Games im Game Pass folgen in Kürze. Also lade Dein Handy auf, pack neue Batterien in Deine Maus und update den Computer für die ausgedehnten Gaming-Sessions, die schon bald kommen.